Paragon propone un nuovo software di backup per Mac

Gli sviluppatori tedeschi di Paragon Software Group, hanno rilasciato “Paragon Backup and Recovery for Mac”, software gratuito per il backup su macOS Catalina, indicato come uno strumento utile anche nell’ambito delle analisi forensi.

Lo sviluppatore riferisce di soli 9 minuti necessari per eseguire il backup completo di un disco da 131GB su un Mac mini con chip T2. Il software funziona con qualsiasi formato di disco che il Mac permette di montare, incluse unità inizializzate come NTFS mediante l’utility Microsoft NTFS for Mac dello stesso sviluppatore. L’immagine avviabile permette di trasferire macOS su un nuovo MacBook o iMac co una replica perfetta del sistema e dei dati. È anche possibile ripristinare il Mac con “recovery media” funzionalità di semplice uso messa a disposizione da Paragon.

Il personale e le aziende che si occupano di analisi forense, prima di esaminare un disco devono creare quella che in gergo si chiama “copia forense”, “copia conforme”, “copia bitstream”, “copia bit a bit” o “immagine forense”, una evidenza digitale con il perfetto duplicato del contenuto della prova, sostanzialmente un “clone” identico all’originale, destinato a diventare una prova in ambito giudiziario, ad esempio in processi civili o penali. La soluzione di Paragon permette di creare immagini-disco anche dei Mac con chip T2, rendendo possibile accedere a queste anche da altri sistemi operativi.

L’utility è pensata anche per chi è alla ricefca di alternative al backup offerto da Time Machine (qui un nostro articolo con vari suggerimenti su come, quando e perché effettuare le copie) e per chi desidera creare copie su dischi in formati diversi da quelli standard del Mac. Secondo lo sviluppatore, la copia con questa utility è tre volte più veloce rispetto a quella offerta da Time Machine.

Paragon Backup and Recovery for Mac richiede un Mac con macOS 10.15 o superiore e si scarica gratis dal sito dello sviluppatore.