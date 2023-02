Apple lancerà monitor con chip Bionic entro marzo

Ancora prima di dicembre 2022 erano già noti i lavori di Apple su nuovi display e monitor per Mac e iPad: dopo un posticipo per ragioni interne e anche per i problemi di fornitura di componenti, ora gli analisti concordano che il prossimo display Apple fi fascia alta con chip proprietario potrebbe arrivare presto nel 2023, probabilmente già entro il mese di marzo.

La finestra di lancio prevista potrebbe essere la stessa dei primi Mac Pro con processore Apple Silicon, gli ultimi che mancano per abbandonare completamente Intel. Questo anche perché si tratterà di un display professionale di fascia alta, sia per specifiche che per funzioni.

Sulla base degli indizi forniti da Mark Gurmna e anche dall’esperto di display Ross Young, il nuovo monitor Apple 2023 in arrivo è previsto come una via di mezzo tra Apple Studio Display da 27” a 1.799 euro e il top di gamma Apple Pro Display XDR da 32” a 5.599 euro, anche per il design, come segnala MacRumors. Sembra si tratterà di un pannello da 27 pollici con tecnologia mini LED e anche con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Ricordiamo che Apple Studio Display da 27” è il primo in assoluto di Cupertino pilotato dal chip Apple A13 Bionic e con una versione alleggerita ad hoc di iOS. Questo permette ad Apple di gestire diverse funzioni, anche smart, direttamente all’interno del monitor, alleggerendo il carico di lavoro per tablet o computer, come per esempio Center Stage, ma anche per migliorare le funzioni integrate tramite aggiornamenti software e altro ancora.

Tenendo presente che i miglioramenti in prestazioni ed efficienza energetica contano relativamente in un monitor, Apple potrebbe usare lo stesso chip Apple A13 anche per il prossimo modello in arrivo. Ricordiamo che Apple sta investendo anche sulla tecnologia micro LED che dovrebbe debuttare in Apple Watch nel 2024 o 2025.