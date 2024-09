Apple Music Classical ora con i libretti degli album

Pubblicità

Apple Music Classical, l’app che Apple presenta come “progettata per offrire a chi ama la musica classica l’esperienza di ascolto che merita”, è stata aggiornata per iPhone e iPad e integra diverse migliorie.

L’ultima versione offre i libretti degli album con note in più lingue, biografie dei compositori, informazioni sull’Orchestra, il direttore d’orchestra e i solisti, ma anche – quando disponibili – i testi cantatati, i libretti d’opera e altre informazioni che permettono di arricchire a comprensione dei brani da parte degli ascoltatori.

Il sito statunitense Macrumors riferisce che una icona evidenzia la disponibilità dei libretti nell’angolo superiore destro dello schermo. Un tap sull’icona, permette di scaricare il libretto, visualizzabile con le classiche gesture per lo zoom e lo scrolling di ulteriori contenuti. Oltre ai libretti degli album, la versione 2.0 di Apple Music Classical mostra una sezione Recently Added nella libreria.

Con Apple Music Classical (qui la nostra prova) chi ha un abbonamento a Apple Music può accedere “al più ampio catalogo al mondo di musica classica” e trovare qualsiasi registrazione grazie a funzioni di ricerca avanzata. Chi ama la musica classica può godersi la migliore qualità audio ( formato Lossless fino a 24 bit e 192kHz) e ascoltare molti brani classici in un modo nuovo, con l’audio spaziale immersivo, ed esplorare playlist curate da esperti, biografie di compositori, descrizioni di migliaia di opere e altro. Apple Music Classical si scarica dal’App Store a partire ed è in inclusa in quasi tutti gli abbonamenti Apple Music.

Apple Music Classical (si scarica da qui) consente non solo di aggiungere album, tracce, playlist e artisti, ma anche di classificarli in categorie di proprio interesse per la musica classica come opere, compositori e registrazioni.

Il servizio si arricchisce ogni settimana di nuovi album, fra cui versioni rimasterizzate di registrazioni leggendarie ed esecuzioni contemporanee.

L’ultima versione di Apple Music Classical richiede un iPhone o un iPad con iOS 16/iPadOS 16 o versioni successive.