Caricabatterie potente incluso cavo da 140W, solo 53€

Se avete un dispositivo che si ricarica via USB-C, ecco qui l’occasione: un caricabatterie da ben 140W a solo 53,13 €. Quello che va in sconto oggi del 30% ha il marchio NOHON e dalle specifiche promette di essere davvero il top.

Parliamo di un caricabatterie con spina da muro in cambio delle quali ottenete due porte USB-C e una USB-A. Una di queste arriva fino a 140W; è quindi capace di gestire tutti i vostri dispositivi immaginabili, ricaricando a piena potenza la tutti i MacBook Pro, incluso il più potente MacBook Pro 16″. Proprio per computer come questi assieme al caricabatterie trovate anche un cavo USB-C da 1,2 metri con portata di ben 140W.

Altrettanto importate, il caricabatterie NOHOn è in grado di ricaricare molto velocemente, spesso alla massima potenza, qualunque MacBook Pro e altri dispositivi che si caricano fino a 30W, tra questi, ad esempio, un MacBook Air.

È difficile parlare di tutte le combinazioni possibili perché, se si include la porta USB-A, sono davvero tante. Lo schema lo vedete sotto. L’aspetto di maggiori rilievo sono i 100W minimi sulla porta principale, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

In uno scenario particolarmente “affollato” di dispositivi questo caricabatterie ricaricherebbe senza problemi la maggior parte dei MacBook Pro, un iPhone o un iPad e con essi eventualmente in Android (sulla porta USB-A) o un qualunque altro dispositivo che potrebbe essere cuffie, droni, casse e così via

La maggioranza dei caricabatterie USB-C di queste dimensioni hanno prestazioni inferiori. In qualche caso anche se teoricamente forniscono intorno a 140W sono in grado di farlo solo sfruttando più di una porta.

Come accennato, quale bonus, nella confezione trovate anche un cavo USB-C da 1,2 metri capace di portare fino a 140W. Un cavo come questo non costa mai meno di 12 se non 15 euro.

Il caricabatterie costerebbe 76 euro ma è in sconto a 53,1€. Un prezzo eccellente.