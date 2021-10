Apple One Premier arriva in Italia il 3 novembre

A partire da mercoledì 3 novembre arrivano per la prima volta in Italia i servizi in abbonamento Apple Fitness+ (di cui parliamo in una notizia separata) e anche Apple One Premier, all’interno di un corposo piano di espansione geografica che porta il pacchetto totale di abbonamenti Apple in 17 nuove nazioni, fino a un totale di 21 nazioni.

Oltre all’Italia sarà disponibile sempre dal 3 novembre anche in Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti, che si vanno così ad aggiungere ad Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Fin dal lancio anche in Italia era possibile sottoscrivere Apple One per Music, TV+, Arcade e iCloud in formato individuale a 14,95 euro oppure in versione famiglia a 19,95 euro al mese. Con l’introduzione di Apple Fitness+ in Italia e in altre 15 nazioni, l’offerta di abbonamenti Apple diventa completa dal 3 novembre con il pacchetto totale Apple One Premier che include tutti i servizi appena elencati più 2TB di spazio di archiviazione su iCloud.

L’unico servizio assente è Apple News+ che, nonostante l’espansione geografica in arrivo di tutti i servizi di Cupertino, rimarrà limitato ai paesi anglossassoni Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

«Apple One offre i migliori contenuti e servizi al mondo a un prezzo incredibile» dichiara Peter Stern, vicepresidente dei servizi di Apple. «Siamo entusiasti di portare il piano Premier di Apple One a più clienti in modo che possano facilmente godersi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ e ottenere ancora più spazio di archiviazione iCloud che può essere condiviso tra i membri della famiglia con un semplice abbonamento».

Nel momento in cui scriviamo Apple non sembra aver comunicato il costo mensile di Apple One Premier in Italia, ma occorre rilevare che i piani già disponibili nel nostro Paese risultano identici in euro al prezzo USA in dollari, così è lecito prevedere che anche il piano totale avrà lo stesso prezzo, quindi da 29,95 dollari che dovrebbero diventare 29,95 euro nello Stivale.

Di Apple One abbiamo parlato al lancio nel 2020 dei primi pacchetti in questo articolo.