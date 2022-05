Apple Park, le foto dal drone mostrano il ritorno in ufficio

Rientrata l’emergenza Covid, dal mese scorso i dipendenti Apple hanno iniziato il rientro in persona nei posti di lavoro e in ufficio, seppur in formato ibrido: a partire da questa settimana, invece, sono i dipendenti di Apple Park a tornare in ufficio per un giorno alla settimana; secondo la politica aziendale, entro il 23 maggio i dipendenti dovranno garantire la presenza in ufficio almeno tre giorni alla settimana. Alcune fotografie scattate dai droni mostrano il rientro nei posti di lavoro presso la sede centrale.

Le immagini condivise da un lettore di 9to5Mac mostrano la vita in Apple Park negli ultimi giorni. In una delle foto, è possibile vedere i dipendenti Apple in fila al Cafe. In un’altra fotografia notturna, è possibile vedere un paio di dipendenti giocare a basket.

Ricordiamo che il rientro ibrido nei luoghi di lavoro ha attirato le critiche del gruppo Apple Together, che ha inviato una lettera aperta al CEO di Apple, Tim Cook, manifestando i motivi del dissenso:

Diciamo a tutti i nostri clienti quanto sono grandi i nostri prodotti per il lavoro a distanza, eppure noi stessi non possiamo usarli per lavorare da remoto? Come possiamo aspettarci che i nostri clienti lo prendano sul serio? Come possiamo capire quali problemi del lavoro a distanza devono essere risolti nei nostri prodotti, se non lo viviamo?

È anche importante notare che tra un mese alcuni sviluppatori potranno partecipare al keynote di apertura della WWDC 2022 in presenza, così da essere i primi a vedere il nuovo Developer Center all’interno di Apple Park.

La conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022 si svolgerà dal 6 al 10 giugno. Durante l’evento Apple presenterà le nuove versioni dei suoi sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, oltre a tutte le novità software e per sviluppatori. Sempre durante l’evento non è escluso che siano presentate anche novità hardware, inclusi alcuni nuovi Mac Apple Silicon e forse anche il primo Mac Pro Apple Silicon.