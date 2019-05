Razer Hammerhead Duo sono gli auricolari agli steroidi con doppio driver

Presentati Razer Hammerhead Duo, auricolari in-ear a doppio driver che offrono audio chiaro e potente per ogni tipologia di intrattenimento mobile. Razer Hammerhead Duo prende il nome dai doppi driver custom-tuned presenti in ogni auricolare.

La tecnologia Dual Driver permette loro di operare in simbiosi, offrendo un suono bilanciato, con i bassi profondi del Dynamic Driver e i dettagli ad alta frequenza del Balanced Armature Driver.

Rispetto al driver singolo, quelli doppi creano una separazione più netta del suono e producono un audio chiaro e potente, privo di distorsioni, offrendo una esperienza nitida e precisa per l’intrattenimento TV o musicale anche in movimento.

Ideale per spostamenti quotidiani e viaggi, Razer Hammerhead Duo presenta un design sottile e leggero, con un frame in alluminio e cavi intrecciati che lo rendono confortevole, resistente e maneggevole. È dotato di tre gommini in silicone di differenti dimensioni per una vestibilità comoda e sicura che riduce i rumori ambientali.

Grazie al jack analogico da 3,5 mm è possibile utilizzare Razer Hammerhead Duo con smartphone, PC, Mac, console e altro ancora. Lo storico connettore richiede però l’uso di un adattatore connesso alla porta Lightning per il collegamento con gli iPhone più recenti, sprovvisti di jack aduio 3,5 mm.

«La tecnologia Dual Driver di Razer Hammerhead Duo è destinata a diventare uno standard per gli utenti audio mobile» dichiara Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer. «Offre infatti un’esperienza d’ascolto chiara e precisa in un fattore forma comodo e maneggevole che soddisfa perfettamente le esigenze di utilizzo quotidiano, indipendentemente da dove ci si trova».

Razer Hammerhead Duo è disponibile in due versioni: Razer Hammerhead Duo, con controllo in linea per volume e play/pausa più microfono, e Razer Hammerhead Duo Compatibile con Nintendo Switch.

Pensato per gli utenti Nintendo Switch, questa variante dispone di un microfono in linea con pulsante mute per comunicazioni senza problemi quando si gioca o si telefona, un logo Razer in argento su ciascun auricolare e una custodia per il trasporto, che permette di riporre gli auricolari in modo organizzato e pronti per l’uso tra una sessione di gioco e l’altra.

Questi auricolari offrono una risposta in frequenza di 20 Hz-20 KHz, impedenza di 32Ω ± 15%, sensibilità di 112 ± 3 dB (Max SPL) e una potenza di ingresso di 10 mW/20 mW. I due driver sono dinamici con armatura bilanciata, pesano 17 grammi e si collegano tramite cavo integrato lungo 1,2 metri con connettore jack 3,5 mm. Sono già disponibili al prezzo di listino di 59,99 euro: su Amazon si trovano qui a circa 53 euro.