Apple Pencil 2 su Amazon è al prezzo più basso; scontata come diversi iPad Pro

Su Amazon la Apple Pencil 2 torna in sconto e la convenienza aumenta. La promozione sulla stilo che Apple ha rinnovato lo scorso autunno ora, grazie ad uno sconto nel carrello, scende a 126,60 euro, il prezzo più basso in assoluto cui potete trovarla.

Ricordiamo che la Apple Pencil 2 è stata studiata ad hoc per gli iPad presentati a fine 2018, quindi l’iPad Pro 12,9″ e l’iPad Pro 11″. Rispetto alla Apple Pencil 1, lascia cadere il sistema di ricarica via Lightning a favore di un sistema a sfioramento (usa un magnete che prende energia dall’iPad) supporta alcune gestures specifiche e ha anche un nuovo design .

La Apple Pencil 2 non si trova facilmente e quando accade ha il prezzo fissato da Apple (a volte anche più alto…), ovvero 135 euro. Amazon l’ha già scontata, ma ora la propone a 126,60 euro, grazie ad uno sconto nel carrello. Il ribasso rispetto ad altri sconti non è particolarmente evidente, ma è più alto che in passato e potrebbe comunque fare comodo a chi va a comprare o ha già comprato un iPad Pro.

