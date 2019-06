Arriva Classe 100X BTicino: il videocitofono connesso ora è per tutti e si controlla via iPhone e Android

Se il videocitofono classe 300X di Bticino aveva aperto la strada alla videocitofonia connessa negli impianti civili tradizionali il nuovo Btcino Classe 100X allarga la platea dei possibili clienti offrendo connettività Wi-Fi nell’offerta standard e rendendo accessibili funzioni avanzate che possono trasformare l’esperienza d’uso degli utenti.

Classe 100X Bticino, dotato di uno schermo da 5″ e installabile sia a parete che su tavolo, si collega al router Wi-Fi di casa e da qui, grazie all’App dedicata App Door Entry Classe 100X su iPhone o Andoid, e rispondere a una chiamata videocitofonica da dentro e fuori casa, anche da un luogo remoto che state visitando per lavoro o per piacere.

Da remoto potete aprire il cancello (ma anche luci, irrigazione o apparecchi collegati al contatto pulito gestibile direttamente) oppure chiamare direttamente casa sul videocitofono, per conversazioni audio con chi è rimasto a casa.

Se avete delle telecamere collegate all’impianto videocitofonico, posizionate all’ingresso, al cancello o all’interno potete visualizzare chi sta suonando il campanello o controllare cosa stia succedendo all’interno e all’esterno della casa.

Il nuovo Classe 100X è di facile installazione, si sostituisce infatti al vecchio impianto a due fili senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Oltre a questo, essendo meno “esoso” in termini di consumi rispetto al modello più potente 300x è possibile installarlo in un condominio senza dover installare alimentatori aggiuntivi. (il massimo numero di citofoni non alimentati installabili in questa configurazione è di 22 apparecchi).

Macitynet sta da tempo utilizzando il modello 300X che, a quanto si desume dalle dichiarazioni di Paolo Gaboli, direttore marketing operativo BTicino dovrebbe essere presente in oltre 30.000 installazioni nel nostro paese.

Oltre all’applicazione, Bticino serie 100X condivide con 300X un accesso al cloud dedicato che gli permette di non avere problemi con i Provider telefonici di tutto il mondo: abbiamo personalmente eseguito chiamate da tanti paesi europei e dagli Stati Uniti utilizzando rete 3G o Wi-fi sullo smartphone remoto verso l’installazione casalinga senza alcun problema.

Inutile aggiungere che la soluzione Bticino è pensata anche per la gestione di corrieri, per dare l’accesso a servizi di pulizia senza fornire la chiave di casa e può essere interessante per la gestione remota di appartamenti in affitto.

Classe 100X è disponibile in varie configurazioni per appartamenti, singoli, ville, condomini in abbinamento a posti esterni e/o telecamere.

Qui vediamo alcune delle configurazioni disponibili anche per la versione “solo voce” (100A)

Qui invece la possibilità di montaggio anche in relazioni agli impianti a due fili che andrà a sostituire

Come per il modello 300X c’è la possibilità di acquisto in kit sia direttamente per gli installatori che per gli utenti finali che vogliono servirsi dell’elettricista di fiducia. La configurazione è semplicissima e guidata dall’applicazione e non serve modificare alcuna impostazione sul router.

Nelle prossime ore vi forniremo i link ai kit e relativi prezzi.