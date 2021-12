Apple pensa ai computer della prossima generazione

Un nuovo elenco di annunci di lavoro Apple stuzzica l’idea su quelli che saranno i computer della prossima generazione o, come vengono descritti negli annunci Apple, le prossime piattaforme interattive che, molto probabilmente, hanno a che fare con realtà aumentata, realtà virtuale o il mix delle due indicato come realtà mista.

Apple è alla ricerca di un ingegnere di framework AR/VR per testare un “paradigma applicativo completamente nuovo” in arrivo e che funzionerà sulla prossima generazione di computer. Come condiviso da Hayden Lee e segnalato da iMore, un responsabile dell’ingegneria del software AR/VR di Apple, Apple è attualmente alla ricerca di ingegneri di framework AR/VR. Secondo l’annuncio di lavoro:

Il Technology Development Group di Apple è alla ricerca di un ingegnere del software per aiutare a progettare e implementare framework di rete e API per le nostre piattaforme di elaborazione interattiva di prossima generazione. Questo ingegnere migliorerà le capacità e le prestazioni dei sistemi AR/VR attraverso lo sviluppo di sistemi distribuiti e un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’apprendimento automatico, la visione artificiale e l’elaborazione multimediale. In qualità di membro della nostra organizzazione creativa, avrai un’opportunità unica e gratificante di creare prodotti futuri che delizieranno e ispireranno milioni di persone ogni singolo giorno

Più interessante, la descrizione del ruolo afferma che il candidato “ricercherà e svilupperà un paradigma applicativo completamente nuovo, una sfida che richiederà una rapida sperimentazione e prototipazione senza sacrificare la qualità del codice o l’attenzione ai dettagli.

Come lo descrive Lee, il ruolo “avrebbe un grande impatto sulla prossima generazione di piattaforme informatiche”. È noto che Apple sta lavorando su un visore per realtà mista; peraltro, un rapporto odierno scommette sul fatto che Apple ne rilascerà una seconda versione nel 2024, più leggera e con una batteria migliore. Secondo quanto riferito, la prima iterazione è prevista per la produzione industriale alla fine del prossimo anno, ma potrebbe essere annunciato prima, forse già alal conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022 che si svolge a giugno..