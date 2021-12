Google Stadia è disponibile sui televisori smart LG

Come anticipato fin da gennaio, LG Electronics (LG) ha annunciato la disponibilità in ventidue paesi del servizio di videogiochi in streaming Google Stadia sugli Smart TV che supportano webOS 5.0 e webOS 6.0. Il supporto nativo di Stadia sugli Smart TV di LG permette ai giocatori di avere accesso istantaneo a giochi di alta qualità, con grafica e frame rate elevati, su schermi all’avanguardia.

Google Stadia è disponibile per il download sui TV LG compatibili tramite l’app LG Content Store in tutti i 22 Paesi in cui Stadia è attualmente presente, Italia compresa. Lo store digitale di Stadia offre oltre 200 giochi celebri, come Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur’s Gate 3 e dà anche accesso a una selezione di giochi e demo gratuiti, tutti giocabili grazie a un joypad compatibile e senza le lunghe attese dovute al download del gioco.

Inoltre gli abbonati a Stadia Pro possono godersi una libreria in continuo aggiornamento di oltre 30 giochi inclusi nel servizio, con nuovi titoli caricati ogni mese e sconti esclusivi su giochi e contenuti aggiuntivi. E grazie al supporto di Stadia per la qualità grafica fino a 4K HDR a 60 FPS e un coinvolgente audio surround 5.1, gli Smart TV di LG sono una scelta indicata per chi cerca una esperienza di gioco avanzata senza dover comprare una console o un costoso computer da gaming.

Tra la vasta gamma di Smart TV, gli OLED di LG offrono una esperienza di gioco di qualità insieme a Stadia. Già tra i preferiti dei giocatori in tutto il mondo, i TV OLED di LG sono ideali per qualunque tipologia di videogame, dagli sparatutto in prima persona ai giochi d’azione open world, fino ai frenetici giochi di corse, perché offrono qualità dell’immagine HDR, neri profondi e colori precisi grazie ai pixel autoilluminanti di LG OLED. Inoltre, il velocissimo tempo di risposta di 1ms degli schermi LG OLED e l’input lag estremamente basso senza compromessi per la qualità dell’immagine assicurano ai giocatori la migliore esperienza videoludica.

Ricordiamo che negli scorsi giorni LG ha annunciato l’arrivo del servizio di giochi in streaming GeForce Now sui propri televisori e ancora prima è arrivata l’app Apple Music. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili a partire da qui.