Apple premiata dall’ONU per i progetti che tutelano l’ambiente e il pianeta

Apple ha vinto uno dei premi delle Nazioni Unite nell’ambito del programma di azione per il clima globale. L’uso dell’energia rinnovabile al 100 per cento da parte di Cupertino e altri progetti che guardano all’ambiente sono stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come una “delle migliori e più brillanti soluzioni al mondo per il cambiamento climatico”.

L’annuncio di questo premio ad Apple e all’industria tecnologica che pensa anche al pianeta arriva nelle giornate del vertice ONU sul clima e solo un giorno dopo che Apple ha dichiarato che insieme a dieci sui fornitori cinesi investirà 300 milioni di dollari entro il 2022 per sviluppare progetti (fondi di investimento) grazie ai quali sarà possibile ottenere 1 gigawatt di energia rinnovabile.

Il riconoscimento delle Nazioni Unite è andato a 15 esempi incredibili di azioni climatiche in tutto il mondo.

Apple intende realizzare i suoi prodotti senza togliere nulla al pianeta: il suo lavoro per ridurre le emissioni di carbonio è una parte significativa di questo progetto e riguarda ogni ambito di lavoro: dalle strutture aziendali alla fabbricazione del prodotto, dall’uso del prodotto al trasporto e all’elaborazione fino alla fine della vita del dispositivo.

Tra i risultati ottenuti da Cupertino, quello che riguarda l’energia rinnovabile delle sue strutture: ora il 100 per cento di energia utilizzato da Apple nei suoi uffici, nei negozi al dettaglio e nei data center in 43 paesi in tutto il mondo è rinnovabile. Apple si sta inoltre impegnando per trasferire all’intera catena di approvvigionamento il programma di fornitura di energia pulita per arrivare anche in quel settore al cento per cento di energia rinnovabile.

Apple ha ridotto, inoltre, negli ultimi tre anni, il consumo medio di energia del prodotto del 70 per cento su tutte le linee principali dei prodotti e ha collaborato con Conservation International per proteggere e ripristinare una foresta di mangrovie in Colombia.

Gli investimenti di Apple nell’ambito del rispetto dell’ambiente e dell’ecologia continueranno: l’impegno non si fermerà e continuerà la sfida per sostenere attraverso scelte coraggiose il clima.

Già nel 2017 Apple ha annunciato una sfida ambiziosa: l’obiettivo di cessare completamente l’estrazione di metalli dalla terra e di costruire dispositivi al 100% con materiali riciclati. Nell’ultimo Progress Report annuale sulla responsabilità dei fornitori, Apple ha indicato nel dettaglio importanti traguardi raggiunti in ambito salvaguardia dell’ambiente, e le estese le iniziative in ambito formazione (Macitynet ne parla qui).

