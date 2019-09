Il nuovo iPad 10,2” smontato conferma 3GB di RAM, voto di riparazione basso

Gli iPad Pro sono una categoria a parte e rimangono in attesa di nuovi modelli che potrebbero arrivare a ottobre, nel frattempo per molti utenti il miglior tablet Apple a listino è quello più economico: iPad 10,2 smontato conferma che il nuovo modello è l’erede diretto di quello precedente (qui la nostra recensione) non solo per caratteristiche e posizionamento di mercato, ma anche dal punto di vista dell’hardware e delle componenti.

Innanzitutto l’esame dettagliato dell’hardware conferma che, al contrario di tutte le anticipazioni emerse nei mesi precedenti in lancio, l’incremento della diagonale del display da 9,7” del modello 2018 ai 10,2” attuali non è ottenuto mantenendo invariati gli ingombri e riducendo i bordi, bensì con un effettivo incremento delle dimensioni del dispositivo.

Il maggior spazio guadagnato da Apple non è però stato usato per incrementare la batteria. L’accumulatore da 32,9Wh risulta identico a quello utilizzato da Apple sul modello precedente, scelta comunque comprensibile tenendo presente che l’autonomia massima dichiarata arriva fino a 10 ore, sufficienti per una intera giornata di utilizzo.

Apertura e smontaggio richiedono sempre una buona manualità e strumenti ad hoc, questo perché la maggior parte delle componenti, a incominciare dallo schermo, sono tenute in posizione con ampio uso di colla. Ma c’è anche una buona notizia: il pannello superiore in vetro e digitalizzatore non sono fusi insieme allo schermo LCD. Questo significa che in caso di vetro rotto non occorre sostituire tutto, soluzione che permette di risparmiare qualcosa in caso di riparazioni e sostituzioni.

Non cambia il processore che rimane sempre Apple A10 Fusion, aumenta però la memoria RAM del 50%, passando da 2GB del modello precedente agli attuali 3GB. Il connettore Smart Connector, che per la prima volta debutta su un iPad economico permettendo di usare la cover con tastiera Apple SmartKeyboard, è anche questo incollato ma difficilmente dovrà essere sostituito visto che non contiene parti in movimento.

Rimane basso il voto di riparabilità, come ormai avviene da anni per i dispositivi Apple sempre più miniaturizzati. Secondo il giudizio degli esperti di riparazione USA iFixit, il nuovo iPad 10,2 smontato ottiene un punteggio di 2 su 10, motivato dall’ampio uso di colla che rende difficili interventi e sostituzioni, oltre che per la porta Lightning saldata sulla scheda madre.

Per la prima volta quest’anno Apple distribuisce iPadOS, un sistema operativo separato da iOS 13 dedicato esclusivamente ai tablet: tutto quello che c’è da sapere su iPadOS è riassunto in questo articolo.