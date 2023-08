Apple prepara la pensione per l’app iTunes Movie Trailers

Apple sta abbandonando la sua app iTunes Movie Trailers dopo anni di utilizzo, iniziando a ospitare esclusivamente i trailer dei film nella sua app principale TV.

A riportarlo MacRumors, secondo cui i primi segnali dei piani di Apple erano già emersi il 9 agosto scorso, quando la redazione ha scoperto un banner sul sito web di iTunes Movie Trailers che recitava “L’app Apple TV è la nuova casa di iTunes Movie Trailers.” Lo stesso banner è comparso successivamente sia sull’app iOS, che sull’app tvOS di Apple con lo stesso nome.

Adesso, alcuni utenti di Apple TV negli Stati Uniti hanno segnalato la presenza di una nuova sezione nell’app TV intitolata “Guarda gli ultimi trailer”, con una scheda di selezione principale che mostra il logo originale di iTunes Movie Trailers, ma intitolata “Trailer di film e TV”.

La nuova sezione nell’app TV non è ancora visibile al di fuori degli USA e quando gli utenti di iPhone e iPad nel Regno Unito toccano il banner nell’app originale di iTunes Movie Trailers, vengono ricondotti all’app, il che suggerisce che Apple non ha ancora completato il processo di fusione.

Ad ogni modo, sembra che l’app iTunes Movie Trailers sia destinata a chiudere i battenti, visto che non viene aggiornata da cinque anni. L’app gratuita è stata lanciata su iOS nell’ottobre 2011 negli Stati Uniti, offrendo agli utenti di iPhone e iPad un facile accesso alla libreria di trailer dei film di Apple. La chiusura dell’app fa probabilmente parte della strategia della società per abbandonare gradualmente il marchio iTunes.

Non è del tutto chiaro cosa significhi questo per il sito web iTunes Movie Trailers di Apple, che presenta ancora alcuni elementi di interfaccia piuttosto antiquati, che non si allineano affatto con il moderno design web di Apple.

Il sito è ospitato su apple.com dagli anni ’90 ed era originariamente intitolato “Quicktime Movie Trailers”, per mostrare il software QuickTime di Apple e la sua capacità di ospitare online trailer di film scaricabili ad alta risoluzione, superiore a quella di molti studi cinematografici di Hollywood, ai tempi precedenti a YouTube.

