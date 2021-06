MacBook Pro 16 2021, la batteria registrata prima di WWDC

Dalla quantità di anticipazioni e previsioni è noto da tempo che Apple sta preparando nuovi MacBook Pro 2021 da 14” e 16” con processori Apple Silicon e design rinnovato: la registrazione di una batteria effettuata in Cina da parte di un fornitore Apple sembra confermare l’arrivo di MacBook Pro 16 con una versione potenziate di Apple M1.

Ricordiamo che negli scorsi giorni sono emersi i dettagli di tutti gli accumulatori che Apple sembra impiegherà nei terminali della gamma iPhone 13 in arrivo dopo l’estate. I dettagli sulla capacità e potenza di queste batterie sono stati registrati in Cina da Sunwoda Electronic, la stessa società che ora sembra aver registrato anche la batteria indicata con il seriale A2527 da 8.693 mAh – 11.45V.

Le specifiche risultano molto simili, anche se leggermente inferiori, rispetto alla batteria da 8.790 mAh – 11.36V impiegata negli attuali MacBook Pro 16 con processori Intel, secondo quando rileva MacRumors da cui riportiamo una schermata della registrazione della batteria. La riduzione della capacità complessiva è contenuta e, tenendo presente che i processori Apple consumano molta meno energia di quelli Intel, è lecito prevedere che l’autonomia complessiva della macchina risulterà superiore, anche sensibilmente, rispetto ai MacBook Pro Intel, in linea con quanto visto finora con i portatili con Apple M1.

Secondo diverse anticipazioni, anche dall’autorevole e attendibile Bloomberg, Apple ha creato una nuova versione più potente di Apple M1, attesa come Apple M1X con più core ad alte prestazioni e più core grafici che verrà impiegato nei nuovi MacBook Pro 14” e 16” 2021. Queste macchine sono attese con design più squadrato, in stile iPad Pro, con più connettori come HDMI e alloggiamento schedine SD, nuovo connettore magnetico MagSafe e anche privi di Touch Bar che sembra sarà rimossa per tornare ai classici tasti funzione.

