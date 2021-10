Apple presenterà un iMac mini-LED da 27″ con ProMotion?

Apple ha in cantiere un nuovo iMac da 27″, un all-in-one che dovrebbe presentare all’inizio del prossimo anno. Ad affermarlo è Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Young ha riferito alcuni dettagli al sito Macrumors, affermando che il display da 27″ per l’iMac vanterà retroilluminazione mini-LED e probabilmente la denominazione XDR (Extreme Dynamic Range) già vista sull’Apple Pro Display da 32″.

Il presunto iMac che Apple dovrebbe presentare nel corso del primo trimetre del 2021, dovrebbe vantare anche la tecnologia ProMotion con un refresh rate adattivo da 24Hz fino a 120Hz, permettendo di variare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al movimento dei contenuti a video (alla stregua di quanto già visto sugli ultimi MacBook Pro 14″ e 16″).

Non è chiaro quale sarà la risoluzione ma gli attuali iMac da 27″ vantano un Display Retina 5K con risoluzione di 5120×2880, supporto per un miliardo di colori, luminosità 500 nit, gamma cromatica (P3), Tecnologia True Tone e in fase di ordine è possibile scegliere il vetro con nanotexture.

Apple al momento sfrutta la tecnologia mini-LED su iPad Pro e sui MacBook Pro da 14″ e 16″; secondo Young, Apple allargherà l’uso del mini-LED e il prossimo obiettivo è il display da 27″ dell’iMac.

L’indiscrezione è da prendere con le molle ma Young vanta ad ogni modo 25 anni di esperienza a tutto tondo nell’industria dei display; in passato ha correttamente previsto l’arrivo di iPad con display da 8,3″ e aveva anche pronosticato l’arrivo dei MacBook Pro con tecnologia ProMotion.