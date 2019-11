Apple amplia “Programmare è per tutti” per offrire più risorse sul coding a insegnanti e studenti

Apple ha presentato una versione completamente riprogettata del corso Programmare è per tutti, per avvicinare più studenti delle scuole elementari e medie al mondo del codice. Già disponibile, il nuovo programma include ancora più risorse per gli insegnanti, una nuova guida per gli studenti e materiali Swift Coding Club aggiornati.

Milioni di studenti in oltre 5000 scuole nel mondo stanno già usando “Programmare è per tutti” per dare vita alle proprie idee e sviluppare competenze fondamentali come creatività, abilità di collaborazione e capacità di problem-solving. Inoltre, a partire da oggi e in tutto il mondo, chiunque voglia imparare a scrivere le sue prime righe di codice potrà iscriversi a migliaia di sessioni gratuite Today at Apple sulla programmazione che si terranno in dicembre negli Apple Store per celebrare la Computer Science Education Week.

Il nuovo corso Programmare è per tutti riprende e amplia la gamma esistente di rompicapi interattivi, guide e attività per rendere la programmazione ancora più accessibile e più vicina alla vita quotidiana degli studenti. Programmare è per tutti: rompicapo è una nuova guida a Swift Playgrounds dedicata agli studenti; ogni capitolo li aiuta a mettere a frutto quello che già sanno, a sperimentare nuovi concetti di programmazione e a comunicare in modo creativo l’impatto che il codice ha sulle loro vite.

È affiancata da una guida per gli insegnanti ricca di spunti per portare la programmazione in classe e per facilitare, approfondire e valutare l’apprendimento. Pensato per essere accessibile a tutti gli studenti, il nuovo corso “Programmare è per tutti” è ottimizzato per VoiceOver e include video con sottotitoli e descrizioni audio, nonché video nella lingua dei segni americana.

Il nuovo corso “Programmare è per tutti” integra le guide ai progetti “Creatività per tutti” di Apple per aiutare gli studenti a esprimere quanto appreso con disegni, musica, video e foto. Progettate per liberare lo spirito creativo di ragazzi e ragazze durante la giornata scolastica, le guide “Creatività per tutti” forniscono agli insegnanti strumenti efficaci e divertenti per integrare facilmente le abilità creative nelle lezioni di ogni materia, dall’informatica alla chimica.

Apple celebra la Computer Science Education Week

Dal 1° al 15 dicembre, gli Apple Store organizzeranno ancora più sessioni Today at Apple sul codice per offrire migliaia di opportunità di celebrare la Computer Science Education Week. Le sessioni interattive gratuite sono pensate per dare modo a tutti i partecipanti di avvicinarsi al coding, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Durante le sessioni, i programmatori in erba esploreranno la programmazione a blocchi con i robot, mentre i più esperti potranno iniziare a usare Swift Playgrounds per imparare nuovi concetti o scrivere il codice di un’esperienza in realtà aumentata.

Alcuni Apple Store offriranno anche sessioni speciali per coder di ogni età. Bambini e bambine in età prescolare potranno partecipare ad attività propedeutiche nel nuovo Lab coding con gli Helpsters, una squadra di simpatici mostri che adorano risolvere problemi, protagonisti della nuova serie dei creatori di Sesame Street ora in onda su Apple TV+. In più, partecipanti di tutte le età potranno imparare dagli Apple Distinguished Educator, dai campioni di innovazione dell’Apple Entrepreneur Camp, nonché da sviluppatori e artisti. I clienti possono già iscriversi alle sessioni “Programmare con Apple”.

Per il settimo anno, Apple sosterrà L’Ora del Codice con una nuova Hour of Code Facilitator Guide, pensata per aiutare docenti e genitori a organizzare sessioni con Swift Playgrounds e alcune delle oltre 200.000 app didattiche disponibili sull’App Store.

Preparare gli studenti per l’università e il lavoro

Per utenti con esigenze più avanzate, inclusi gli studenti che frequentano la scuola superiore e l’università e si stanno preparando per il mondo del lavoro, il corso Sviluppare in Swift fornisce le tecniche e gli strumenti pratici necessari per accedere a posizioni lavorative altamente qualificate e molto richieste. “Sviluppare in Swift” è perfetto sia per gli studenti alle prime armi con il codice, sia per chi ha già esperienza, e permette anche di prepararsi per una carriera nel mondo della programmazione con un corso gratuito AP Computer Science Principles e l’opportunità di ottenere una certificazione riconosciuta dal settore.

Ricordiamo che le guide gratuite di Apple del programma Creatività per tutti sono disponibili in Italiano dall’inizio di quest’anno. Dei nuovi corsi gratuiti Today at Apple negli Apple Store sulle basi della programmazione abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di Macitynet sui corsi di programmazione Apple sono disponibili da questa pagina.