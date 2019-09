“Okay, Laura!” è il nuovo Digital Assistant di Skoda

Skoda ha presentato il nuovo Digital Assistant “Okay, Laura!”, un sistema di controllo vocale che riesce a comprendere frasi complete pronunciate con naturalezza.

L’assistente è parte integrante del sistema di infotainment top di gamma Amundsen ed è disponibile sia per KAMIQ sia per SCALA.

Il nuovo City SUV SKODA KAMIQ e la berlina SCALA possono essere controllati con il Digital Assistant. Nei veicoli equipaggiati con il sistema di infotainment top di gamma Amundsen, in Italia di serie sulle versioni Style e disponibile come optional per le altre versioni, basterà semplicemente pronunciare le parole “Okay, Laura!” per attivare il sistema di controllo vocale, senza bisogno di premere pulsanti o eseguire ulteriori azioni. “Laura” comprende frasi complete pronunciate con naturalezza, così da non vincolare il conducente o i passeggeri a utilizzare determinati comandi o frasi.

Il sistema riesce a rispondere a quesiti riguardanti argomenti diversi e si attiene ai comandi. Per esempio, può impostare la navigazione verso la destinazione richiesta, può cercare il brano musicale preferito o trasformare il dettato in un messaggio SMS. “Laura” supporta già sei lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano e ceco. Sfruttando la eSIM di serie, ŠKODA KAMIQ e SCALA sono sempre connessi. Questo permette a “Laura” di combinare i dati di bordo con quelli online e usarli per reagire velocemente e in modo flessibile a ogni situazione.

Gli occupanti possono interrompere il dialogo con “Laura” in ogni momento e usare un comando diverso senza dover aspettare che il sistema completi la richiesta precedente. Drante una conversazione, il volume della radio o del media player viene abbassato e non spento, per ottenere una conversazione naturale e rilassata.

Il produttore spiega che le funzioni del Digital Assistant “Laura” sono oggetto di continui sviluppi e saranno presenti anche sui prossimi modelli ŠKODA. In futuro, Skoda promette che “Laura” riuscirà anche a controllare alcune funzioni del veicolo e risponderà in modo ancora più flessibile, fino a ottenere vere e proprie brevi conversazioni con gli occupanti. Il Digital Assistant potrà anche varcare i confini dell’abitacolo ed essere presente in App per smartphone o nel configuratore online.

La prevendita del nuovo City SUV KAMIQ inizierà a ottobre, mentre il lancio commerciale in tutte le Concessionarie italiane è previsto a novembre.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.