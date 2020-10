Apple lancia Apple Music TV in USA

Apple debutta nella trasmissione in streaming di video musicali con Apple Music TV negli Stati Uniti. Si tratta di un canale in streaming gratuito interamente dedicato ai video musicali, attivo 24 ore su 24 ore tutti i giorni.

Può essere visto sia a partire dall’app Apple Music che dall’app Apple TV. Al lancio del nuovo servizio la multinazionale di Cupertino annuncia che saranno trasmessi «Nuovi video musicali esclusivi e anteprime, speciali blocchi video musicali curati e spettacoli ed eventi dal vivo, nonché conti alla rovescia e ospiti della classifica».

Le trasmissioni di Apple Music TV sono iniziate con i video musicali delle 100 canzono più ascoltate di tutti i tempi su Apple Music negli USA. Giovedì 22 ottobre verrà invece celebrata l’uscita imminente del nuovo album Letter to You di Bruce Springsteen con la trasmissione per l’intera giornata dei video musicali più popolari del cantautore statunitense, una intervista con Zane Lowe, il responsabile della stazione radio Apple Music, in precedenza nota con il nome Beats 1.

Il nome Apple Music TV e la presenza di Lowe nel palinsesto confermano il legame tra il nuovo canale in streaming Apple Music TV e il servizio di musica in streaming di Cupertino. Nel breve comunicato stampa rilasciato da Apple, segnalato da Variety, non vengono citati i documentari musicali che invece la società ha già prodotto e distribuisce tramite il suo servizio di televisione in streaming Apple TV+, come per esempio quello dedicato ai Beastie Boys e anche quello intitolato The World’s a Little Blurry di Billie Eilish.

Secondo gli osservatori si tratta del primo passo di Apple per rispondere al dominio di YouTube e Vevo nel settore dei video musicali, in passato controllato da MTV. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.