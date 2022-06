Apple rimuove i riferimenti a HDR10+ dall’app Apple TV

Dopo tutto, il supporto HDR10+ nell’app Apple TV potrebbe non arrivare più. Apple lo citava nelle pagine di anteprima di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura pubblicate subito dopo l’evento di presentazione della Worldwide Developer Conference, ma a distanza di pochi giorni da quest’ultimo ogni riferimento è stato rimosso.

E’ accaduto questa mattina, quando Apple ha aggiornato le pagine che riassumono tutte le nuove funzionalità di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Tra i cambiamenti più evidenti spicca proprio l’assenza della frase che compariva nella sezione denominata TV App, che diceva:

HDR10+ support: The latest generation of high dynamic range technology is now supported in the Apple TV app. (L’ultima generazione della tecnologia High Dynamic Range ora è supportata nell’app Apple TV)

Questo riferimento come dicevamo è stato tolto dallo stesso pannello che trovavamo su tutti e tre i siti, quindi è poco probabile che si tratti di una svista. Non significa che Apple non la integrerà in futuro, ma per qualche motivo il suo lancio è quantomeno ritardato: probabilmente i primi test non hanno dato i risultati sperati e c’è bisogno di perfezionare lo sviluppo dell’app, oppure le prime prove delle beta 1 dei sistemi operativi da parte degli sviluppatori hanno messo in luce qualche grave problematica che ha convinto Apple a rimandare il supporto per rimetterci le mani sopra.

Sta di fatto che per ora non è previsto alcun HDR10+ sull’app Apple TV che sarà installata sugli iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura che arriveranno questo autunno.

Maggiori informazioni

Le beta 1 di questi tre sistemi operativi sono disponibili per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program: la beta pubblica sarà rilasciata a luglio, mentre il rilascio ufficiale è previsto per settembre-ottobre.

Per saperne di più: