Samsung e Microsoft preparano il lancio di Xbox su Samsung Gaming Hub

Il futuro del gaming sembra ormai essere delineato: non potenti console, ma giochi basati sul cloud. Lo preannuncia il dongle Microsoft in lavorazione, così come il lancio dell’app Xbox su Samsung Gaming Hub, che permetterà di giocare a titolo tripla A non su una potente console, bensì su una TV da salotto.

Samsung ha annunciato oggi l’ingresso di Xbox su Samsung Gaming Hub, la nuova piattaforma dedicata al gaming sui televisori del brand, disponibile su Smart TV di quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022. Grazie alla collaborazione tra questi due colossi, sarà possibile accedere a oltre 100 giochi attraverso l’app Xbox, inclusi titoli blockbuster quali Halo Infinite e Forza Horizon 5, il tutto senza disporre di potenti PC o Xbox. Inoltre, sarà possibile avere accesso immediato ai giochi appena lanciati da Xbox Game Studios e giocare a franchise iconici di Bethesda Softworks e altri.

Il nuovo hub è basato su Tizen e come già accennato in passato offrirà accesso al gioco in streaming con latenza ridotta al minimo. Così ha commentato la partnership Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile del Service Business Team di Samsung Electronics:

Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Xbox aggiungendo l’app Xbox a Samsung Gaming Hub, che ora consente agli utenti di Smart TV Samsung di accedere a centinaia di giochi Xbox Game Pass. Con la stessa facilità con cui i nostri clienti guardano gli sport in diretta e i film in streaming sui Samsung Neo QLED e QLED, ora possono giocare ai loro giochi preferiti

Presentato al CES 2022, Samsung Gaming Hub implementerà anche altri servizi di game streaming, quali NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Utomik, praticamente i più importanti e utilizzati ad oggi. L’arrivo di Xbox è solo l’ennesima ciliegina sulla torta.

Samsung Gaming Hub sarà disponibile in alcuni paesi del mondo sui i modelli di Smart TV Samsung del 2022 a partire dal 30 giugno.