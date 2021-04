Apple Store fuori servizio in attesa dell’evento Spring Loaded

L’atteso primo keynote Apple di quest’anno intitolato Spring Loaded inizia stasera alle 19: come da tradizione tutti gli Apple Store online in tutto il mondo sono fuori servizio, Italia inclusa, in attesa di tutte le novità in arrivo da Cupertino.

Ricordiamo che l’evento si svolge esclusivamente online e in streaming, come avviene da quando è iniziata l’emergenza sanitaria per Covid nel 2020. Dal palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park, è attesa la presentazione di diverse novità marchiate Mela morsicata, a partire dalla nuova generazione di iPad 2021, con nuovi modelli Pro di cui quello top con schermo mini LED, ma anche un nuovo iPad economico e un refresh di iPad mini.

Ma oltre all’annuncio della data di disponibilità di iOS 14.5, appassionati, osservatori e analisti si aspettano molto di più da Apple. L’elenco delle possibili novità in arrivo è lungo: si parte dai dispositivi trova tutto AirTag, a una generazione completamente nuova di iMac 2021, i primi con processore Apple Silicon ma, si spera, anche con design rivisto.

Secondo alcuni sono in arrivo anche AirPods 3 e, stando alle ultime anticipazioni, è in arrivo anche un nuovo servizio di podcast in abbonamento che potrebbe diventare Podcast+, nel filone dei servizi di Cupertino premium in costante crescita da anni. Tutte le novità attese sono descritte in questo articolo.

Gli Apple Store online al momento fuori servizio, ritorneranno online con tutte le novità non appena saranno presentate da Tim Cook e dagli altri dirigenti Apple. Come avviene da tanti anni, la redazione di macitynet offrirà la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità Apple in arrivo, oltre agli articoli di approfondimento per tutto quello che c’è da sapere che saranno via via pubblicati nella nostra homepage.

Per chi non può o non vuole seguire la presentazione Apple in video streaming, o semplicemente desidera scambiare domande e curiosità con la redazione di macitynet, la diretta con la trascrizione in Italiano inizia alle 18,30 a partire da questa pagina. Domande e commenti dei lettori saranno sospesi per lasciare tutto lo spazio alle novità Apple a partire dalle ore 19.