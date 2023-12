Apple sta cercando un partner nei servizi finanziari alternativo a Goldman Sachs

Apple e Goldman Sachs sono in procinto di divorziare nel mondo dei nei servizi finanziari, dicendo addio alla joint venture che era iniziata nel 2019 con Apple Card. Tra i motivi che avrebbero spinto Goldman Sachs a dire addio alla partnership, probabilmente i vantaggi che si sono rivelati inferiori alle attese per la banca d’affari (per via dei tassi di perdita).

I tempi per lo scioglimento definitiva della joint venture sono lunghi (si parla di 12-15 mesi); Apple è alla ricerca di un altro partner finanziario e secondo Mark Gurman di Bloomberg questo potrebbe essere JPMorgan Chase, società finanziaria che ha già rapporti con Cupertino (ha ad esempio sin dall’inizio collaborato per creare Apple Pay).

Chase è la banca dove Apple ha depositato oltre 60 miliardi di dollari cash, ha già collaborato con Apple con il programma Ultimate Rewards, e usa la rete Mastercard per le sue carte. L’unica cosa che non offre Chase sono i tassi di interesse come quelli del 4,15% che offre Apple con il suo conto di risparmio, un aspetto del programma che pone interrogativi per chi dovrà gestire il programma delle carte di credito.

Goldman sta tanto cercando di porre fine a diverse partnership; a novembre è stato annunciato l’addio a quello nel settore delle carte di credito con General Motors, e sarebbero stati cancellati anche i piani per una carta di credito co-brandizzata con T-Mobile. L’interruzione della partnership con Apple sembra parte di una strategia più ampia, dopo essersi resa conto di quanto siano ingombranti alcuni partner; lo scioglimento della joint venture potrebbe persino spingere Cupertino a lanciare una sua banca, scelta temuta dalle banche tradizionali, contro le quali Apple non si è finora imposta per non dover affrontare tutte le questioni che potrebbero sollevare le autorità di vigilanza.

