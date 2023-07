Apple Store prende casa nell’app WeChat in Cina

Apple Store online in Cina è disponibile anche tramite WeChat, app per iPhone e Android senza la quale è sostanzialmente impossibile vivere nello Stato dell’Asia orientale.

Lo riferisce Reuters spiegando che Apple ha aperto uno store su WeChat, offrendo la vendita al dettaglio sul servizio di comunicazione / app di messaggistica più usata in Cina, con oltre 1,2 miliardi di utenti attivi mensilmente.

Usando WeChat, in Cina sarà possibile acquistare prodotti Apple come iPhone, iPad e Mac, alla stregua di quanto è possibile fare nell’online store su Internet.

La mossa, riferisce Reuters, arriva in un momento nel quale i consumatori cinesi si rivolgono sempre più alle piattaforme social come WeChat e Douyin (la versione cinese di TikTok) per lo shopping.

Oltre che con uno store online proprietario, in Cina Apple vende i suoi prodotti anche su Tmall (una delle principali piattaforme di e-commerce cinese, parte del gruppo Alibaba), diventata una dele preferite dai consumatori cinesi per gli acquisti B2C.

Le vendite di smartphone in Cina sono diminuite del 5% anno su anno, e il primo trimestre dell’anno è stato indicato da Counterpoint Research come il più basso in termini di vendite dal 2014.

Nello stesso periodo per le vendite dei prodotti Apple n Cina è stato ad ogni modo registrato un market share del 19,9% – il più grande dal 2014 – con un incremento delle vendite del 6% anno su anno, nonostante il declino generale di questo mercato nel Paese del Dragone.

Come abbiamo più volte scritto, è quasi impossibile vivere senza WeChat nel Paese del Dragone:questa applicazione è usatissima per la messaggistica, come sistema di pagamento, servizi bancari, piattaforma per incontri sulla falsariga di Tinder e molto altro ancora (vanta oltre un miliardo di account attivi). È la principale piattaforma social disponibile in Cina, dove le applicazioni statunitense (Messenger, WhatsApp, ecc.) sono bandite.

Visto il successo dirompente di WeChat in Cina, altre piattaforme stanno valutando di creare app simili tuttofare da lanciare in Occidente: tra i piami trapelati in corso Twitter sotto la guida di Elon Musk e anche Microsoft.