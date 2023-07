ChatGPT cala per la prima volta ma non è un problema, anzi

Dopo un’impressionante crescita di popolarità alla fine dello scorso anno e all’inizio del 2023, sembra che il chatbot di intelligenza artificiale AI ChatGPT di OpenAI stia gradualmente perdendo l’iniziale slancio, registrando il suo primo calo di utilizzo.

Secondo i dati forniti da Similarweb a The Washington Post, il mese scorso il traffico verso il sito web di ChatGPT sia da dispositivi mobili che da desktop è diminuito globalmente del 9,7 percento. Se i dati fossero accurati, si tratterebbe del primo calo registrato del chatbot. A giugno, anche Sensor Tower ha osservato un calo dei download dell’app iOS di ChatGPT dopo aver raggiunto il picco all’inizio del mese. Al momento, OpenAI non ha risposto alla richiesta di commento di Engadget.

Per quanto riguarda le ragioni di questo calo, The Washington Post suggerisce che la fine dell’anno scolastico potrebbe essere una delle cause. Con la maggior parte degli studenti universitari in vacanza, si ipotizza che meno giovani stiano utilizzando ChatGPT.

Un’altra ragione potrebbe essere il divieto di utilizzo della piattaforma da parte di aziende come Samsung (ma anche atri colossi), che vietano ai dipendenti di utilizzare chatbot di intelligenza artificiale generativa per timore di una possibile fuga di dati.

Qualunque sia la ragione di questo declino, è probabile che in OpenAI non ci sia motivo di preoccupazione. Anzi, è possibile che il laboratorio di ricerca sia addirittura contento di vedere una diminuzione dell’utilizzo della versione pubblica e gratuita di ChatGPT. Il CEO Sam Altman ha dichiarato che il servizio richiede a OpenAI una quantità di risorse finanziarie considerevole per essere operativo.

Negli scorsi giorni è arrivata la prima causa contro OpenAI e chatGPT da due autori di libri statunitensi per presunta violazione di copyright. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale, inclusa ChatGPT, sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet.