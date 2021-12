Apple Store Berlino, il secondo negozio apre oggi, le foto

Apple ha appena aperto le porte di un nuovo Apple Store: si trova in Rosenthaler Strasse ed è il secondo che viene inaugurato nella città di Berlino, affiancando il già esistente Kurfürstendamm. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la storia del luogo in cui sorge questo nuovo punto vendita, posizionato strategicamente nel centro città nel quartiere Mitte presso gli Hackesche Höfe, circondato da luoghi storici, studi d’arte e di design.

«Siamo felici di aprire il nostro secondo negozio a Berlino, proprio nel cuore di Mitte» ha annunciato Deirdre O’Brien, senior vice president Retail + People di Apple. «Unire l’eccezionale tecnologia e gli strumenti di Apple con la passione creativa che condividiamo con questa community ci dà l’opportunità di creare qualcosa di veramente speciale per i nostri clienti in Germania».

Come dicevamo l’apertura al pubblico del secondo Apple Store di Berlino è avvenuta oggi giovedì 2 dicembre, e per l’occasione Apple ha ospitato artisti locali del collettivo artistico Parallel Universe, con alcuni illustratori che hanno disegnato dal vivo direttamente su un iPad Pro all’interno del Forum e anche sul Video Wall, dove si svolgono le sessioni Today at Apple.

Dalle immagini pubblicate nelle scorse ore è possibile farsi un’idea di come appare il negozio sia all’esterno che soprattutto all’interno: colpisce innanzitutto la nuova area Apple Pickup, la prima del suo genere in Europa, progettata per facilitare il ritiro dei prodotti ordinati online.

Come tutte le altre strutture di Apple dislocate nel mondo, anche il nuovo Apple Rosenthaler Straße funziona interamente con energia rinnovabile, ma per visitarlo non è cosa facile. «Apple Rosenthaler Straße apre giovedì 2 dicembre alle 10:00 CET a Berlino» spiega Apple.

«Il giorno dell’apertura, i clienti dovranno prenotare un appuntamento anche solo per entrare al negozio» da questa pagina del sito ufficiale: a causa della pandemia di coronavirus infatti le regole della città impongono ingressi contingentati e il rispetto di un determinato spazio tra una persona e l’altra, oltre alla prova 2G e all’obbligo di indossare la mascherina.

