Apple Store Bagdat Caddesi apre a Istanbul venerdì

Il terzo negozio Apple Store in Turchia è Apple Bagdat Caddesi, e aprirà a Istanbul il 22 ottobre prossimo con uno speciale programma Today at Apple, oltre alla mostra Apple AR. Precedentemente avvistato con un gigantesco murales colorato durante la sua costruzione, Apple Bagdat Caddesi è stato ora confermato in apertura venerdì 22 ottobre 2021. Così lo annuncia Deirdre O’Brien, senior vice president Retail + People di Apple:

Con l’apertura di Apple Bagdat Caddesi, siamo entusiasti di sviluppare le relazioni profonde e di lunga data che abbiamo con i nostri clienti in Turchia. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla comunità locale nel nostro nuovo negozio a Istanbul e portare loro il meglio di Apple

Dall’apertura del 22 ottobre fino al 5 dicembre, il nuovo Apple Store di Istanbul ospiterà anche uno speciale programma Today at Apple chiamato Perspective Istanbul, come ricorda AppleInsider. In collaborazione con l’organizzazione di servizi creativi della comunità ATOLYE, il programma mira a celebrare la cultura urbana con 20 artisti locali. Ci sarà anche «Una esclusiva mostra in realtà aumentata (AR)» che trasformerà il negozio con un’installazione digitale immersiva.

Al centro dell’installazione Apple AR c’è una mostra virtuale di “vasi di ceramica ispirati a Ebru, l’arte tradizionale della marmorizzazione della carta”. I visitatori dovranno utilizzare iPad Pro e iPhone 13 Pro dotati di LiDAR per visualizzare l’AR, anche se non è indicato se Apple stessa fornirà i dispositivi per la visualizzazione.