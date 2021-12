Tesla svela il Cyberquad per bambini ricchi

Tesla ha silenziosamente lanciato Cyberquad un quad per bambini: si tratta più precisamente di un ATV, sigla di all-terrain vehicle, ovvero veicolo per tutti i terreni, un mezzo di trasporto speciale, agile e compatto, costruito per procedere su terreni particolarmente difficili o accidentati, che si può comprare già oggi e se tutto procede per il verso giusto arriva in tempo per questo Natale.

Si chiama Tesla Cyberquad for Kids ed è un veicolo elettrico che riprende le linee del Cyberquad per adulti annunciato dua anni fa, ma miniaturizzato per poter essere cavalcato da un ragazzino a partire dagli 8 anni di età. E’ costruito con un telaio in acciaio inossidabile, il sedile è imbottito e monta sospensioni regolabili, con tanto di freno a disco posteriore. L’aspetto futuristico del veicolo è completato da barre luminose a LED all’anteriore.

Per quanto riguarda le prestazioni, può viaggiare a una velocità massima di 16 chilometri orari con due opzioni di regolazione della stessa a 8 e a 16 chilometri orari, compresa la retromarcia che è limitata a 8 chilometri orari. La batteria promette fino a 24 chilometri di autonomia con una sola carica (che si porta a termine da 0% a 100% in circa cinque ore) che chiaramente varia in base al peso del pilota, al tipo di terreno e alla velocità impostata.

Non è ne più ne meno di un giocattolo che si potrebbe definire “di fascia alta”, visto il prezzo di 1.900 dollari con cui Tesla lo ha messo in vendita, poco meno di 1.700 €. Per il momento si può comprare soltanto negli Stati Uniti e come dicevamo, rispetto al Cyberquad originario che è stato annunciato da tempo ma non è stato ancora commercializzato, è già pronto per la consegna: stando alle tempistiche attuali viene portata a termine tra le due e le quattro settimane, quindi comprandolo oggi ci sono buone probabilità che arrivi in tempo per regalarlo a Natale.

Nelle scorse ore Elon Musk ha presentato Cyberwhistle, un fischietto in edizione limitata con design che richiama Cybertruck. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Tesla ed Elon Musk sono disponibili ai rispettivi collegamenti.