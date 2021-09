Apple Store fuori servizio in attesa di iPhone 13

Come avviene sempre nelle ore immediatamente precedenti una presentazione Apple, i negozi Apple Store online nel mondo, Italia inclusa, risultano fuori servizio, questa volta per l’aggiornamento che porterà i nuovi iPhone 13, Apple Watch 7 e non solo.

Questa sera a partire dalle ore 19 in Italia, la diretta di macitynet con la trascrizione in italiano inizia alle 18,30 da qui, durante l’evento Apple intitolato California Streaming è attesa la presentazione della nuova gamma di smartphone iPhone 13, Apple Watch Serie 7 e anche degli AirPods di terza generazione. Ma Apple ha in cantiere tantissime novità e tutto quello che potrebbe arrivare è descritto in questo articolo.

Nelle scorse ore una anticipazione dell’ultimo minuto prevede anche l’arrivo del nuovo iPad 2021 economico durante l’evento di questa sera, anche se secondo altre fonti attendibili la multinazionale di Cupertino ha in serbo almeno un’altra presentazione entro fine anno che sarà dedicata ai nuovi portatili MacBook Pro 2021 con Apple Silicon e iPad, in particolare iPad mini di sesta generazione.

Solitamente i negozi Apple Store tornano disponibili durante la presentazione Apple o appena viene conclusa, con nuove pagine e sezioni dedicate ai nuovi prodotti presentati, quindi con iPhone 13 e iPhone 13 Pro, il nuovo indossabile di Cupertino e con ogni probabilità anche la nuova generazione di auricolari true wireless di Apple.

Cosa c’è da aspettarsi

Diretta: come seguirla

La diretta per la trascrizione in italiano di Macitynet è programmata per le 19 del 14 settembre: appuntamento in questa pagina

La pagina Apple per seguire l’evento in streaming dal sito ufficiale

