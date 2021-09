Apple California Streaming, l’invito è un portale in Realtà Aumentata

Fin dallo scorso anno Apple include piccoli easter egg in realtà aumentata negli inviti per le sue presentazioni più importanti, così come ha fatto ora anche con California Streaming per la presentazione degli iPhone 13, questa volta però l’esperienza AR è decisamente più sofisticata perché si tratta di un portale AR.

Per poter accedere a questa esperienza AR occorre aprire la pagina web dell’evento Apple California Streaming usando iPhone oppure iPad, poi effettuare un tap sul logo della Mela illuminato. A seconda del collegamento internet disponibile dove ci troviamo occorre attendere qualche secondo in modo che vengano scaricati dati e grafica.

Quando tutto è pronto viene visualizzato il logo Apple luminoso, lo stesso dell’invito e dell’immagine di accompagnamento, questa vola però in realtà aumentata: in sottofondo viene riprodotto il brano Weather di WDL. Per entrare nel portale AR di Apple California Streaming occorre fare qualche passo nella direzione del logo, sempre impugnando iPhone o iPad.

All’interno è possibile ammirare da vicino il paesaggio notturno del lago di montagna, incluse le stelle che si spostano rapidamente, come in un video in timelapse, mentre il cielo notturno schiarisce. Al centro sempre ben in evidenza la data dell’evento Apple California Streaming programmato per il 14 settembre.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Come succede da sempre per ogni presentazione Apple, non appena vengono diramati gli inviti, schiere di appassionati e osservatori tentano di interpretare ogni più piccolo dettaglio, segno e colore nella grafica e nel testo, e ora anche nell’esperienza AR, nel tentativo di trovare indizi sulle novità in arrivo che saranno presentate. Per chi non ha né tempo né voglia di provare personalmente l’esperienza AR c’è sempre il breve filmato che mostra tutto pubblicato su Twitter da Greg Joswiak, Senior Vice President worldwide marketing di Apple.

