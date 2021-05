Gli auricolari WF-1000XM4 di Sony rivelati in video

I prossimi auricolari WF-1000XM4 di Sony sono trapelati ancora in rete, questa volta per gentile concessione di un video ufficiale Sony che è stato brevemente pubblicato su YouTube. La è andata in onda anche su Reddit, mentre è stata rimossa dal tubo.

Il filmato si aggiunge alla fuga di notizie dei giorni scorsi, e fornisce alcuni dettagli aggiuntivi sugli auricolari. Sony afferma nella clip che gli WF-1000XM4 sono dotato di driver di nuova concezione, che migliorano la qualità del suono. A questi si aggiungono il codec Bluetooth LDAC dell’azienda e la tecnologia di sovracampionamento DSEE Extreme, che secondo Sony rende i file audio compressi più vivaci.

Ancora, supportano anche la tecnologia 360 Reality Audio e sono certificati Hi-Res Audio. Una caratteristica evidenziata dal video è che gli auricolari includono la modalità Speak-to-Chat di Sony. In pratica, si tratta di una funzione che disattiva l’audio che si sta ascoltando quando viene rilevato che l’utente sta parlando con qualcuno.

La clip conferma anche molte delle caratteristiche principali menzionate da WinFuture nel leak di ieri. Tra queste la resistenza all’acqua IPX4 e la ricarica wireless Qi. Ancora, l’autonomia viene confermata in otto ore con una singola carica quando si utilizza l’ANC, mentre sale a 12 ore quando si disattiva la funzione. Con la custodia di ricarica inclusa è possibile arrivare ad un totale di 36 ore di riproduzione. La clip aggiunge anche un dettaglio non da poco sulla ricarica: si ottengono 60 minuti di autonomia con appena cinque minuti di ricarica.

Il video non dice nulla su prezzi o disponibilità, anche se nelle scorse ore WinFuture aveva scommesso su un prezzo di 279,90 euro in Europa. Ricordiamo che Sony ha venduto il modello WF-1000XM3 a 230 dollari al momento del rilascio.