Primo dispositivo di Aqara basato su Thread con supporto Matter

Aqara, fornitore di prodotti per la casa smart, ha presentato il suo nuovo sensore P2 per porte e finestre, basato sul protocollo Thread.

Il sensore P2 per porte e finestre è la nuova versione del sensore di contatto di Aqara e offre le funzionalità di automazione e sicurezza per cui è diventato famoso il sensore originale, al contempo offrendo maggiore interoperabilità con diversi sistemi per la casa smart grazie al supporto nativo dello standard Matter.

Il sensore P2 per porte e finestre inaugura la nuova linea di prodotti di Aqara con supporto Thread, che vantano maggior connettività ed efficienza grazie al protocollo Thread, con vantaggi come latenza ridotta e supporto delle reti mesh per tutti i dispositivi della casa smart. Questo sensore è dotato del supporto Matter nativo, immediatamente fruibile con gli ecosistemi compatibili con Matter di propria scelta, che si tratti di Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings o di Home Assistant.

Essendo un sensore polivalente, P2 è utilizzabile in una vasta gamma di scenari; nei casi più comuni, con questo sensore di contatto i proprietari delle abitazioni possono amplificare i propri sistemi di sicurezza e godersi la tranquillità che nasce dalla certezza di ricevere puntualmente un allarme in caso di rilevazione di potenziali minacce. I proprietari possono anche integrare il sensore P2 in diverse automazioni domestiche, come lo spegnimento del termostato quando restano aperte una porta o una finestra.

Diversamente da altri dispositivi Zigbee di Aqara, il sensore P2 si connette direttamente a qualsiasi router basato su Thread con supporto di Matter disponibile sul mercato ed è integrabile in diversi ecosistemi compatibili con Matter tramite uno o più controller Matter addizionali. Collegando i dispositivi Zigbee a uno degli hub di Aqara compatibili con Matter, è possibile connettere dispositivi Zigbee e Thread tramite una qualsiasi app con supporto di Matter e creare automazioni e scenari domestici.

Il produttore riferice che, poiché al momento del lancio del sensore P2 per porte e finestre il router di confine basato su Thread di Aqara non è disponibile, occorre impostare una connessione con un router di confine basato su Thread di terze parti per ottenere il supporto di questo nuovo sensore Thread con Matter e il suo funzionamento insieme ad altri prodotti Matter, incluso l’utilizzo con gli stessi dispositivi Zigbee di Aqara tramite gli hub del produttore attualmente disponibili compatibili con Matter, come il modello M2.

Aqara prevede di lanciare l’hub M3, il suo primo router di confine basato su Thread, nei primi mesi del 2024 insieme a un aggiornamento dell’app Aqara Home per il supporto di Matter. L’hub M3 sarà in grado non solo di connettersi e di controllare i dispositivi Zigbee e Thread di Aqara, ma anche di monitorare prodotti Thread di terze parti. Alcune funzionalità esclusive per il sensore P2 per porte e finestre saranno inoltre disponibili in caso di utilizzo combinato con l’hub M3 di Aqara, tra cui l’allarme antimanomissione, una sensibilità regolabile tra 1 e 3 centimetri e un pulsante programmabile per attivare un’automazione o uno scenario domestico personalizzati.

Il modello P2 è dotato di una batteria CR123 da 1400mAh. Il sensore si caratterizza per la semplicità e la flessibilità dell’installazione grazie all’adesivo in dotazione che non danneggia la parete in caso di rimozione. È inclusa anche una sottile piastra magnetica come metodo alternativo di fissaggio.

I prodotti Aqara sono disponibili anche su Amazon.