Apple TV 4K con nuovo telecomando è già in vendita in Regno Unito

Anche la nuova Apple TV 4K è attualmente elencata come «Disponibile dalla seconda metà di maggio» e, come precisato successivamente da Apple disponibile nei negozi e in consegna da venerdì 21 maggio ma, come già successo nei giorni scorsi per alcuni iPad Pro e alcuni iMac, qualche unità preordinata al lancio è appena stata consegnata al suo fortunato acquirente, non solo: è già in vendita presso un rivenditore in Regno Unito con un giorno di anticipo rispetto alle tempistiche di Cupertino.

In Regno Unito chi desidera ardentemente la nuova Apple TV 4K 2021 con nuovo telecomando incluso può recarsi presso i negozi del rivenditore Argos per ritirarne una personalmente già oggi, oppure acquistarla nel negozio online. Una mossa che va contro le tempistiche di Apple e che potrebbe comportare ripercussioni poco piacevoli da Cupertino per il rivenditore in questione.

Nelle scorse ore Apple TV 4K è stata consegnata in anticipo a un utente finlandese che l’aveva preordinata online, approfittando della fortunata anteprima per condividere le sue prime impressioni con gli altri curiosi appassionati.

«Uso molto il trackpad per muovermi all’interno dell’interfaccia: ho appena impostato la velocità di tracciamento su “bassa” e mi trovo molto bene. La funzione “Ruota per cercare” non funziona, o almeno così pare: dev’essere abilitata?» chiede agli altri utenti di Reddit che stanno seguendo la discussione. «Forse non ho davvero capito come si usa. Funziona come la buona vecchia ghiera cliccabile degli iPod, giusto?» Più interessanti sono le sue impressioni riguardo i pulsanti del telecomando, che sembrerebbero meno “cliccabili” rispetto a quelli del vecchio telecomando, «ma comunque appaiono solidi».

L’interfaccia di Apple TV 4K funziona senza problemi – prosegue – e l’installazione delle app «sembra piuttosto rapida», anche se non avendo Apple TV di precedente generazione non gli è stato possibile fare un confronto. Insomma, non c’è «niente di cui lamentarsi. Funziona senza intoppi: non posso fare un confronto con la precedente Apple TV perché non cel’ho, ma mi sembra molto più fluida della Android TV integrata nel mio televisore Sony, questo è sicuro».

Come abbiamo già ripetuto più volte nel corso dei giorni scorsi, la disponibilità dei nuovi prodotti Apple presentati il 20 aprile è fissata per il 21 maggio. Le prime unità preordinate dal 30 aprile saranno quindi consegnate ufficialmente a partire da questa data, e i primi in assoluto nella lista dovrebbero essere i clienti australiani e neozelandesi. Alcune spedizioni sono partite ma la consegna, come riportano diversi lettori, è attualmente stimata tra i 21 e il 27 maggio.

Tra le novità di questa Apple TV 4K, lo ricordiamo, troviamo il processore A12 Bionic, il supporto ai contenuti HDR in alta frequenza e un telecomando con Siri integrato che è stato completamente riprogettato attraverso una nuova ghiera cliccabile ed un pulsante di accensione.