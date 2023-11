Atlas VPN offre più sicurezza e contenuti tramite app per Apple TV

La tecnologia Virtual Private Network, siglata VPN, rende più sicuro e privato il collegamento a Internet creando un tunnel crittografato tra i due capi della comunicazione: uno dei servizi VPN più gettonati Atlas VPN ora è disponibile anche come app per Apple TV.

Il rilascio dello sviluppatore è possibile grazie all’introduzione di iOS 17 da parte di Apple, avvenuto in concomitanza con i nuovi iPhone 15, sistema operativo che supporta la tecnologia VPN.

Grazie all’app omonima per Apple TV l’utente può creare e configurare un collegamento Atlas VPN in pochi passaggi, eliminando la necessità di effettuare complesse configurazioni manuali del router, spesso richieste per usufruire di una rete VPN con altri servizi.

Lo sviluppatore assicura che l’app e il servizio VPN offrono una crittografia robusta e protezione avanzata, anche tramite SafeSwap, funzione esclusiva del servizio. Con SafeSwap gli utenti possono sfruttare svariati indirizzi IP a rotazione senza dover cambiare spesso server VPN.

I vantaggi di una rete VPN sono diversi anche con i servizi di streaming. Innanzitutto intermediari ed eventualmente hacker non possono accedere alle preferenze e ai dati dell’utente. In secondo luogo l’utente che impiega VPN può rendere anonima la posizione geografica, per poter accedere ai cataloghi internazionali, ma anche per poter sfruttare i propri abbonamenti quando si viaggia all’estero.

Atlas VPN offre crittografia di livello militare, protocolli IKEv2/IPsec e WireGuard, oltre 1.000 server in tutto il mondo dislocati in oltre 49 paesi nel globo. Oltre che su Apple TV il servizio è disponibile per tutte le piattaforme e dispositivi: iPhone, Mac, Android, Windows, Linux, Android TV e Amazon Fire TV.

L’app Atlas VPN si scarica gratis da questa pagina di App Store e offre acquisti in-app per l’abbonamento al servizio: 10,99 euro per il piano mensile Premium oppure 54,99 euro per l’abbonamento annuale. Nel piano è incluso un numero illimitato di dispositivi con un singolo account, connessione veloce e ottimizzata per lo streaming 4K.

