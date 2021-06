Apple TV+, dall’1 luglio la prova gratuita sarà di tre mesi

Dal suo lancio, Apple ha offerto un anno gratuito di prova del servizio di streaming TV+ agli acquirenti di nuovi dispositivi, ma purtroppo questo trattamento sta per volgere al termine. A partire dal primo luglio 2021, chi acquisterà un nuovo iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac riceverà solo tre mesi di prova gratuita di Apple TV+, e non più 12 mesi.

A riferirlo è la redazione di MacRumors, che ricorda come Apple abbia mantenuto segreti i numeri degli abbonati TV+, anche se si stima che il servizio abbia raggiunto i 40 milioni entro la fine del 2020. Tuttavia, la maggior parte di questo pubblico potrebbe, per l’appunto, aver goduto del periodo gratuito. Peraltro, la stessa fonte riferisce che una buona parte di questi intenderà rinnovare il servizio a 4,99 dollari al mese. Ricordiamo anche che Apple ha esteso i tempi di prova gratuita fino a tre mesi, a seconda di quando gli utenti hanno iniziato la prova gratuita, e questo in parte per colmare la carenza di nuovi contenuti dovuta alla pandemia.

Ad ogni modo, con la riduzione della durata della prova Apple sembra ritenere di avere abbastanza contenuti rispetto a quanto avvenuto al lancio, e di poter convincere gli utenti a restare abbonati, anche offrendo solo una prova gratuita di 90 giorni.

Al momento, tra i successi esclusivi in catalogo ricordiamo Ted Lasso, che si prepara all’arrivo della seconda stagione, a partire dal 23 luglio. In ogni caso, se state pensando di acquistare uno dei dispositivi Apple che da diritto alla promozione, converrà muoversi entro il primo luglio, così da poter beneficiare di 12 mesi di Apple TV+ gratis.