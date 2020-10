Su iTunes i film Disney arrivano in 4K

Apple ha iniziato a distribuire film in Ultra HD fin dal 2017 con il lancio di Apple TV 4K ma tra i grandi assenti c’erano proprio i film Disney: ora anche il ricco catalogo della multinazionale di Topolino inizia a essere disponibile in alta risoluzione.

Tra i titoli Disney avvistati in risoluzione 4K all’interno dello store iTunes ci sono diversi film di Guerre Stellari, Marvel e anche Pixar. Purtroppo gli avvistamenti per il momento sono confinati agli Stati Uniti e al Canada. Nel momento in cui scriviamo su iTunes Store in Italia i film Disney 4K non sembrano disponibili: la maggior parte dei titoli dei marchi e delle saghe sopra elencate risultano ancora proposti solamente in risoluzione standard SD e in HD a 1080p. Per esempio Avengers Endgame lungo 3 ore occupa 3,39 GB in risoluzione SD oppure 7,97 GB in risoluzione HD 1080p.

Vale la pena rilevare che Disney propone in risoluzione 4K i suoi film su altre piattaforme, non solo tramite il suo servizio di streaming Disney+ (qui tutto quello che c’è da sapere per vederlo su iPhone, iPad, Mac e Android), ma anche su Vudu. Sempre negli USA i film Disney sono stati avvistati non solo in 4K ma anche con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.

Le segnalazioni arrivano dagli utenti tramite Reddit. In passato al lancio dei primi film e contenuti video in 4K nel 2017 Apple ha convertito alla maggiore risoluzione anche i titoli che gli utenti avevano già acquistato in precedenza a risoluzioni inferiori, senza alcun sovrapprezzo.

Al momento però questo non sembra accadere per i film Disney 4K: è possibile che la distribuzione e l’aggiornamento delle librerie sia ancora in corso e che l’upgrade venga effettuato prossimamente. Naturalmente con l’inizio della distribuzione dei film Disney in 4K in USA e Canada è lecito sperare che accada lo stesso in altri paesi e anche in Italia.

