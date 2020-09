tvOS 14 disponibile per il download

Insieme a iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 nelle scorse ore Apple ha reso disponibile anche tvOS 14: l’ultimo sistema operativo per il box TV di Cupertino non è una rivoluzione ma porta diverse novità e funzioni che migliorano l’esperienza d’uso su praticamente ogni fronte.

Per la visione di film e contenuti arriva la funzione Picture in Picture, per continuare a seguire un video anche mentre si scorrono menu o si effettuano ricerche e navigazione. Finalmente è anche possibile guardare i video YouTube in 4K. Nel Centro di Controllo ora è presente la nuova sezione Casa per gestire e controllare tutti i dispositivi per la casa smart.

In particolare il supporto per le videocamere HomeKit permette di ottenere i flussi video delle telecamere di sicurezza direttamente sul televisore, anche in funzione Picture in Picture, e anche per i campanelli HomeKit, per vedere chi c’è alla porta. Sempre da Apple TV è anche possibile parlare direttamente con chi si trova all’ingresso e aprire il cancello, il tutto dal divano e davanti alla TV.

Per gli appassionati di giochi ora con tvOS 14 disponibile è possibile creare profili giocatore multipli per conservare e riprendere al volo le partite dove sono state interrotte, classifiche e inviti. Migliorato ed esteso anche il supporto per i joypad Microsoft Xbox: ora è possibile giocare anche con il controller Xbox Elite Wireless Serie 2 e Xbox Adaptive, il tutto con feedback aptico. Nei paesi in cui sarà disponibile al lancio su Apple TV arriverà anche la nuova app Apple per Fitness+, il servizio in abbonamento per sport e salute di Cupertino.

Per non disturbare e continuare comunque visione e giochi, con la nuova funzione Audio Sharing è possibile collegare in contemporanea due coppie di AirPods ad Apple TV. Ora che tvOS 14 è disponibile la maggior parte degli utenti otterrà l’installazione in automatico alla prima accensione di Apple TV. Se invece gli aggiornamenti automatici non sono attivi è sufficiente aprire Sistema, Aggiornamenti software.

