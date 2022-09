Apple TV+ ha i diritti su “Selena Gomez: My Mind and Me”

Apple ha annunciato di avere ottenuto i diritti per un nuovo documentario sulla cantante, attrice, produttrice e attivista statunitense Selena Gomez.

Il documentario è intitolato “Selena Gomez: My Mind and Me” ed è diretto e prodotto da Alek Keshishian (noto per il film-documentario A letto con Madonna).

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez, è diventata una celebrità ma la popolarità sembra averla trascinata per un periodo nell’oscurità e il documentario – crudo e intimo – racconta sei anni della sua vita sotto una nuova luce.

Come cantante, la Gomez ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e vanta oltre 45 miliardi di streaming globali. Ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo album pop latino Revelación, e una nomination agli Emmy per il suo ruolo per “Only Murders in the Building”, serie televisiva statunitense creata da Steve Martin e John Hoffman.

Il documentario è il secondo che Apple sigla con i produttori di Lighthouse Management + Media e Interscope Films, dopo l’acquisizione dei diritti di “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, film documentario del 2021 diretto da R. J. Cutler che mostra il dietro le quinte dell’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? della cantante Billie Eilish.

