Apple TV Plus, interrotta la produzione di Metropolis

La produzione di “Metropolis” – adattamento del noto film muto del 1927 diretto da Fritz Lang, considerato il suo capolavoro – è stata interrotta in modo definitivo.

Apple era riuscita ad ottenere i diritti per affrontare quello che è ritenuto da molti un mostro sacro della cinematografia.

L’arduo compito di rendere omaggio al lavoro di Lang era stato affidato a Sam Esmail, creatore della serie TV “Mr. Robot“.

La produzione doveva partire a breve in Australia ma una serie di scioperi degli sceneggiatori sono stati devastanti al punto da convincere Apple a ritirarsi del tutto dal progetto.

Il sito Deadline riferisce che la troupe di “Metropolis” è stata informata che la produzione è stata definitivamente chiusa, indicando difficoltà economiche e gli scioperi degli sceneggiatori tra i motivi che avrebbero portato a questa decisione.

A inizio giugno l’Alliance of Motion Picture and Television Producer ha siglato un accordo che prevede “significativi miglioramenti” nei contratti con gli sceneggiatori, preoccupati per le retribuzioni e sfide dell’intelligenza artificiale. L’accordo prevede progressi sulle retribuzioni nella misura del 5% nel primo anno di contratto, del 4% nel secondo e del 3,5% nel terzo, sicurezza del lavoro, diritti d’autore nello streaming, diritti creativi, diversità e protezione dei lavoratori in relazione alle sfide dell’IA.

I ritardi che si accumulano nella produzione portano ad un aumento dei costi, per l’affitto di set, tenere fermi dispositivi e personale che si occupa di effetti speciali, ed evidentemente i costi sono saliti al punto da ritenere meglio non proseguire.

Sam Esmail, come accennato già noto per Mr. Robot, sta provando da anni a realizzare Metropolis.

Il primo Metropolis è un film muto e in bianco e nero, indicato tra le opere simbolo del cinema espressionista, universalmente riconosciuto come modello di riferimento di gran parte del cinema di fantascienza moderno, avendo ispirato titoli quali Blade Runner e Guerre stellari. Una versione restaurata è stata edita nel 2001 per il mercato home video e nel 2015 è stato realizzato o un cofanetto con due DVD e un libro con dettagli sul ritrovamento in Argentina di 25 minuti di pellicola ritenuti perduti.

