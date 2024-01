Vision Pro imminente, tra pochi giorni l’annuncio Apple

Il visore Vision Pro è imminente: già entro questa o la prossima settimana sembra ci sarà un annuncio Apple al riguardo, anche per rubare un po’ di luci di scena al CES, mentre la disponibilità in USA inizierà a fine gennaio o febbraio.

Lo afferma Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” spiegando che i negozi al dettaglio della Mela si stanno preparando. Secondo il giornalista di Bloomberg, piccole quantità di Vision Pro sono state spedite ai centri di distribuzione negli USA prima della disponibilità nei negozi veri e propri.

Finora Apple non ha indicato una data di arrivo specifica ma secondo Gurman non dovrebbe mancare molto e non è da escludere un annuncio già durante questa settimana. L’annuncio in settimana potrebbe consentire ad Apple di “trasmettere il messaggio” in concomitanza del CES 2024 (Consumer Electronics Show) l’importante fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas. La Mela non è presente al CES ma indubbiamente ufficializzare la vendita del visore farebbe molto rumore.

Di Vision Pro sappiamo più o meno tutto; secondo Gurman per l’acquisto si dovrà passare per forza dagli Apple Store, con un appuntamento obbligatorio per consentire ai commessi di prendere le misure della testa dell’utente e suggerire la soluzione più adatta.

Apple ha organizzato dei corsi di vendita specifici per i dipendenti, e alcuni di questi sono tutt’ora in fase di svolgimento. Si vocifera di una riunione di tre ore organizzata per domenica 21 gennaio e tipicamente questi incontri servono per definire gli ultimi dettagli prima di mettere in vendita di un nuovo prodotto. Nel frattempo gli Apple Store dovrebbero ricevere materiale di vendita per allestire i negozi.

Un diverso segnale dell’imminente vendita di Vision Pro arriva da Luxshare, partner cinese di Apple: quest’ultimo ha organizzato una cerimonia che si svolgerà a breve ed è facile ipotizzare che al centro dei festeggiamenti vi sia la vendita del visore Apple. Il lancio non avverrà contemporaneamente in tutto il mondo: si partirà solo dagli Stati Uniti ma sembra che nel giro di breve tempo arriverà anche in Canada, Regno Unito e Cina, per passare nei mesi seguenti alle altre nazioni.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.