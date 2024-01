Samsung firma con Tesla e Hyundai per controllare la casa dall’auto

Con l’avvicinarsi del CES 2024 è normale che si senta parlare sempre più di smart home. Samsung ha aperto le danze in tal senso, annunciando la sua collaborazione con Tesla e Hyundai per espandere SmartThings nelle aree dell’energia domestica e dell’automazione veicolo/casa.

La partnership con Tesla permetterà ai proprietari dei veicoli elettrici dell’azienda, insieme a prodotti come Powerwall e Solar Inverter, di monitorare e controllare le proprie abitazioni utilizzando l’app SmartThings Energy di Samsung, che visualizza informazioni relative alla produzione, stoccaggio e utilizzo dell’energia.

Ad esempio, gli utenti di Powerwall potranno sincronizzare la funzione “Storm Watch” dell’app Tesla con i dispositivi domestici, in modo da poter essere avvisati di eventi meteorologici estremi come uragani o nevicate tramite TV e smartphone Samsung connessi. Inoltre, sarà possibile attivare la modalità AI Energy prima e durante i black-out per conservare l’energia rimanente dei Powerwall.

Anche altre aziende saranno in grado di fare lo stesso, dato che Tesla ha recentemente pubblicato l’app “FleetAPI” che consente agli sviluppatori di interagire con Powerwall, Solar e Wall Connector oltre che con i veicoli elettrici. Samsung è una delle prime ad aderire a questa iniziativa:

Siamo lieti che Samsung abbia scelto di essere uno sviluppatore iniziale, data la sua posizione di primo piano nella tecnologia smart home per i consumatori

Samsung e Hyundai

Samsung si è anche alleata con Hyundai per espandere la sua piattaforma SmartThings alle auto elettriche di Hyundai e ad altri veicoli, consentendo servizi di “Casa-Auto” e “Auto-Casa”. Ciò permetterà di collegare la propria smart home al sistema di infotainment di un’auto Hyundai, in modo da poter controllare l’una con l’altra. Ad esempio, sarà possibile avviare l’auto tramite l’app SmartThings, controllare l’aria condizionata, aprire e chiudere i finestrini e verificare lo stato di carica. Ancora, dall’auto sarà possibile controllare gli elettrodomestici domestici come TV, climatizzatori e caricabatterie per veicoli elettrici.

Ciò consentirà inoltre di creare una routine in cui luci e controllo del clima domestico si attivano quando l’auto arriva a casa, oppure di impostare l’auto a una temperatura ideale dopo che suona la sveglia del proprio smartphone. Allo stesso tempo, sarà possibile monitorare le informazioni sull’energia relativa ai veicoli elettrici e ai caricabatterie per impostare il momento ottimale per la ricarica di un veicolo, in base a fattori come il costo dell’energia, i dati dei pannelli solari e altro ancora.

