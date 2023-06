iOs 17, 35 funzioni nascoste che non conoscevate

Le trascrizioni delle chiamate alle segreteria, Airdrop più flessibile, la funzione stand by ma anche FaceTime su TV e Messaggi più flessibile e facile da usare. Tutto questo è al centro di iOS 17 ed è stato presentato con dovizia di dettagli durante il keynote che ha introdotto la WWDC 2023, ma il nuovo sistema operativo destinato a debuttare quando debutterà iPhone 15 ha tantissime novità più piccole che non sono state illustrate approfonditamente ma vengono sottolineate dal sito che presenta l’anteprima del sistema operativo e altre che sono state riferite da chi ha potuto provare la prima beta.

Vediamo qui di seguito alcune di quelle che abbiamo individuato e di cui forse non siete a conoscenza

We finally have interactive widgets in iOS 17! #WWDC23 pic.twitter.com/oIrlh3JWC7

— Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023