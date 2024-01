Apple Vision Pro, previsto boom vendite iniziale, poi chissà

Apple ha ufficialmente annunciato la data di apertura dei preordini di Vision Pro (19 gennaio), visore che sarà ufficialmente disponibile in vendita negli Apple Store americani dal 2 febbraio: secondo l’analista Ming-Chi Kuo ci sarà un boom iniziale di vendite, ma vverte anche che euforia e novità rischiamo di svanire presto.

Secondo Kuo chi desidera averne uno, dovrà sbrigarsi “Grazie alla domanda da parte dei fan più accaniti e degli utenti più attivi di Apple, la disponibilità di Vision Pro dovrebbe terminare presto subito dopo l’apertura dei preordini, con conseguenti tempi di spedizione lunghi”, scrive Kuo nel suo ultimo report che fa seguito all’annuncio ufficiale della messa in vendita del visore da parte di Apple.

“Ad ogni modo, bisogna capire se la domanda di Vision Pro sarà sostenuta anche dopo l’euforia iniziale”, riferisce ancora Kuo, evidenziando che a fare la differenza saranno elementi quali il posizionamento del prodotto e la disponibilità di applicazioni-chiave, efficaci e chiare.

Nel comunicato stampa con l’annuncio della data dei preordini di Apple Vision Pro, la Casa di Cupertino ha riferito che la batteria esterna del visore è in grado di supportare fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D, mezz’ora in più rispetto a quanto offra in uso generale con una singola carica. In precedenza la Mela aveva riferito che il visore si sarebbe potuto usare per un lasso di tempo indeterminato collegando la batteria a una fonte di alimentazione esterna, indicazione che ora è stata rimossa dalla pagina del prodotto.

Ricordiamo che inizialmente il visore non arriverà in Italia ma sarà disponibile solo negli USA con prezzi che partono da 3.499$ con unità di storage da 256GB (non è chiaro se saranno disponibili versioni con capacità di storage superiore). Insieme al visore sarà possibile compre anche eventuali inserti ottici di ZEISS su presentazione della prescrizione.

Secondo indiscrezioni che risalgono a luglio, Apple produrrà nel primo anno “solo” 400.000 unità: non è a quanto pare facile produrre i display e altri componenti presenti nel visore.

Invece per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.