Apple Vision Pro, le lenti graduate costano meno del previsto

Apple ha ufficialmente annunciato la data di vendita del Vision Pro, visore di Realtà Virtuale / Realtà Mista che sarà disponibile negli Apple Store statunitensi dal 2 febbraio, con preordini a partire dal 19 gennaio: con il comunicato arrivano anche i prezzi delle lenti – inserti ottici ZEISS per gli utenti con problemi di vista.

Gli “inserti ottici” opzionali di ZEISS saranno disponibili a partire da 99 dollari, circa 90 euro e saranno disponibili solo su presentazione della prescrizione. Apple ha siglato accordi con l’azienda tedesca ZEISS per offrire inserti dedicati, personalizzabili in base alle necessità dell’utente.

La Mela offrirà due versioni degli inserti ZEISS: le varianti “ZEISS Optical Inserts — Readers” saranno disponibili a 99$; le varianti “ZEISS Optical Inserts — Prescription” saranno disponibili a 149$. Gli inserti in questione possono essere inseriti magneticamente in Vision Pro, offrendo una visione precisa e il tracciamento oculare anche a chi ha problemi di vista.

Chi porta occhiali da vista avrà bisogno di prescrizione per ordinare gli inserti e non tutte le prescrizioni oculistiche per la scelta corretta delle lenti saranno accettate (vi sono probabilmente alcune limitazioni che impediscono di creare gli inserti per chi ha bisogno di lenti con particolari indicazioni relative a sfera, cilindro, asse, correggere particolari diottrie, ecc.).

I preordini di Vision Pro, come accennato, negli USA partiranno dal 19 gennaio e gli utenti dovrebbero ricevere i primi dispositivi dal 2 febbraio. Per l’acquisto si dovrà passare per forza dagli Apple Store, con un appuntamento obbligatorio per consentire ai commessi di prendere le misure della testa dell’utente e suggerire la soluzione più adatta.

Il prezzo del visore è di 3499$; Apple indica la presenza di 256GB di storage a bordo: non è per ora chiaro se sarà possibile acquistare varianti con memoria di storage ancora maggiore.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.