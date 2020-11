L’ app Apple TV arriva prima su Xbox

Le prime anticipazioni sui lavori in corso di Apple, Microsoft e Sony hanno cominciato a circolare all’inizio del mese di ottobre, ma ora è ufficiale: Microsoft annuncia che l’app Apple TV sarà disponibile sulle console Xbox subito il giorno del lancio mondiale dei nuovi modelli. Questo significa che chi acquisterà le nuove Xbox Series X e Xbox Series S avrà a disposizione anche l’app Apple TV di Cupertino nella sezione intrattenimento delle console. Non solo: l’app Apple TV è in arrivo anche per gli utenti che possiedono Xbox One.

Qui di seguito riportiamo la tradizione del comunicato ufficiale di Microsoft sull’arrivo dell’app Apple TV sulle console Xbox:

«Quando la nostra nuovissima famiglia di console Xbox verrà lanciata in tutto il mondo il 10 novembre, avrai più delle app di intrattenimento che ti piacciono oggi su Xbox One. Siamo entusiasti di condividere che l’app Apple TV arriverà su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S il 10 novembre. L’app Apple TV ti dà accesso a migliaia di programmi e film da un’unica comoda posizione, permettendoti di goderti Apple TV+, i canali Apple TV, film nuovi e popolari e consigli di intrattenimento personalizzati».

Grazie a questa app gli utenti delle console Microsoft potranno così anche accedere alle proprie librerie contenenti gli acquisti effettuati su iTunes Store, oltre ai film noleggiati e altro ancora, inclusa la visione dei contenuti della piattaforma di televisione in streaming Apple TV+ per chi è abbonato.

Ricordiamo che negli scorsi giorni anche Sony ha comunicato che l’app Apple TV sarà disponibile sulle due nuove console PlayStation 5, oltre che su PlayStation 4, a partire dal 12 novembre, giorno di lancio mondiale delle nuove console.

Da oltre un anno l’app Apple TV è disponibile per diversi marchi di televisori di LG, Samsung, Sony e non solo, oltre ad Amazon Fire TV Stick.