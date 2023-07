Apple vuole un OLED con fotocamera sotto il display, senza cornici

Apple avrebbe chiesto sia a Samsung, sia a LG Display, di sviluppare un OLED che renda possibile realizzare un iPhone senza cornici nella parte frontale. Per realizzare un OLED borderless, i produttori devono migliorare sia la thin film encapsulation (TFE) – in altre parole l’insieme di materiali organici che formano una successione di strati di tipo diverso (ognuno con una sua funzione) -, sia la tecnologia nota come under panel camera (UPC) che, come il nome lascia intuire, permette di nascondere completamente la fotocamera sotto il display.

Quanto desiderato dalla Casa di Cupertino, riferisce il sito PatentlyApple, richiede tempo per la fabbricazione in serie.

Il sito sudcoreano The Elec – citando non precisate sue fonti del settore industriale – afferma che sia Samsung, sia LG stanno sviluppando OLED che permetteranno di rimuovere del tutto cornici frontali dei display, su specifica richiesta di Apple. Cupertino propone con gli iPhone cornici del pannello anteriore sempre più piccole, e l’obiettivo è ora eliminare del tutto le cornici.

Apple, a quanto pare, vorrebbe implementare uno schermo senza cornici mantenendo allo stesso tempo l’aspetto piatto del display e il design squadrato laterale, qualcosa di diverso dei display curvi (edge) sfruttati da altri produttori di smartphone.

Apple a quanto pare non gradisce i display curvi che Samsung propone con dispositivi come ad esempio alcuni Galaxy S. Apple a quanto pare non gradisce l’effetto “lente di ingrandimento” che si crea sui bordi di questi dispositivi; questioni estetiche a parte, sembra che questo tipo di schermi siano più vulnerabili agli shock esterni.

