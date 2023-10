Gli Apple Watch 2015 diventano obsoleti incluso il modello in oro

Apple Watch di prima generazione, il modello presentato nel 2015, dal 30 settembre di quest’anno è stato aggiunto nell’elenco dei prodotti che Apple considera obsoleti. Lo riferisce il sito statunitense Macrumors citando un memo interno di Apple. La Mela interrompe l’assistenza hardware per alcuni prodotti obsoleti dal punto di vista tecnologico.

Un prodotto è considerato obsoleto quando Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 7 anni. La multinazionale di Cupertino interrompe l’assistenza hardware per tutti i prodotti obsoleti, inoltre chi si occupa ufficialmente di assistenza non può ordinare parti di ricambio per i prodotti obsoleti.

L’elenco dei prodotti obsoleti include i modelli Apple Watch Sport con cassa in alluminio color oro e oro rosa, le varianti realizzate in leghe d’oro rosa o giallo 18 carati (indicato come due volte più duro dell’oro tradizionale) protetto da vetro in cristallo di zaffiro lucido e una scelta fra cinturini e bracciali vari, con fermagli o fibbie in oro 18 carati. In Italia questi modelli in oro erano venduti a partire da 11.200€ per arrivare fino a 18.400€.

La variante oro e oro rosa di Apple Watch fu sostituita l’anno successivo da Apple Watch Edition con cassa bianca in ceramica, indicata come più resistente dell’acciaio, con finiture bianco perla che rendevano il modello in questione molto resistente ai graffi. Rispetto al modello in oro 18 carati Apple Watch Edition in ceramica era più abbordabile: era proposto in Italia con prezzi a partire da 1.469€.

Tutte le collezioni di Apple Watch del 2015, inclusi Apple Watch Sport, Apple Watch e Apple Watch Edition, sono ora considerate obsolete dalla Casa di Cupertino. Nel momento in cui scriviamo la pagina con l’elenco dei prodotti Apple obsoleti risulta aggiornata il 14 settembre: dovrebbe essere aggiornata a breve con l’inclusione degli indossabili di prima generazione.

L’ultima generazione di Apple Watch è la serie 9 introdotta a settembre 2023 mentre il nuovo modello top è Apple Watch Ultra 2: tutto quello che c’è da sapere è in questo approfondimento di macitynet.