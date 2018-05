Apple Watch 3 LTE arriva in India senza costi extra per dati e chiamate

Da oggi Apple Watch Serie 3 LTE è disponibile in altri 4 paesi. Sull’Italia ancora silenzio totale, ma dall’India arriva una sorpresa. Per la prima volta gli operatori locali lo includono nel piano dati esistente senza costi aggiuntivi

Sette mesi dopo il lancio della versione GPS di Apple Watch Serie 3, in India arriva anche Apple Watch 3 LTE senza abbonamento: nessun costo aggiuntivo, sarà tutto incluso con l’abbonamento su smartphone.

Come rileva anche appleinsider, Airtel e Reliance Jio hanno cominciato a vendere Apple Watch Serie 3 LTE in India, e a differenza di quanto accade in tutte le altre zone in cui è commercializzato lo smartwatch che telefona, la connettività LTE non prevede costi aggiuntivi. Questo vuol dire che, a differenza degli Stati Uniti, le società di telecomunicazioni indiane stanno offrendo ai clienti l’integrazione LTE gratis su Apple Watch 3, sfruttando i piani prepagati esistenti a cui i clienti sono già sottoscritti.

Ciò significa che gli utenti indiani potranno sfruttare il proprio piano dati per telefonare da Apple Watch LTE, anche quando non avranno con sé il proprio iPhone. Insomma, l’abbonamento previsto per il corretto funzionamento dello smartwatch LTE della Mela non è previsto in India.

Al momento in India Apple non vende direttamente il suo smartwatch, così come tutti gli altri computer, dispositivi e prodotti di Cupertino, perché non esistono ancora canali ufficiali diretti. Apple Watch in India è commercializzato da partner locali e da rivenditori autorizzati; ovviamente, anche i due operatori Airtel e Jio hanno iniziato a vendere Apple Watch attraverso i propri canali fisici e online.

Ed allora, mentre in India non ci saranno costi aggiuntivi per usare Apple Watch 3 LTE, nelle altre parti del mondo è previsto un canone di circa 10 dollari, per non parlare dei costi di un eventuale annullamento o sospensione del servizio. In Italia, ancora, nessuno degli operatori offre il supporto alle reti LTE per Apple Watch: l’ultimo smartwatch di Apple è disponibile nel nostro Paese fin dal lancio avvenuto nel 2017 ma solo nella versione senza LTE. Occorre così attendere ancora per scoprire il destino di Apple Watch Serie 3 LTE in Italia. Sarà interessante scoprire se e quando verrà lanciato e anche in quale formula commerciale, vale a dire come in USA con un piano dati a sé stante a pagamento oppure come in India con dati e costi già inclusi nei piani dati esistenti.

Oggi è il primo giorno di Apple Watch 3 LTE non solo in India: Apple ha lanciato l’orologio che telefona anche in Danimarca, Svezia e Taiwan; nel nostro paese Apple Watch Serie 3 è disponibile, ma solo in versione GPS, con possibilità di rispondere ed effettuare chiamate solo quando iPhone è abbinato e connesso tramite Bluetooth.

Apple Watch Serie 3 si acquista in Italia direttamente a questo indirizzo.