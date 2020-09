Apple Watch 6 alla moda, sarà disponibile in un nuovo colore

Non è chiaro se sarà così solo per l’Apple Watch economico, quello che le voci che circolano da settimane lo etichettano con la sigla SE, o per l’Apple Watch 6. O magari per entrambi. Quel che sembra più sicuro invece è che almeno uno degli Apple Watch che saranno presumibilmente presentati domani, sarà disponibile in una nuova colorazione.

Lo ha scritto il leaker @L0vetodream su Twitter parlando anche di ricarica rapida per un prodotto senza però dire quale, il che potrebbe semplicemente significare che c’è un prodotto completamente nuovo all’orizzonte. Ma tornando al colore, non si sa se è correlato all’impiego di un nuovo materiale oppure se è semplicemente una verniciatura dell’alluminio, dell’acciaio inossidabile, del titanio o della ceramica che Apple utilizza per la costruzione della casa dei modelli attualmente in commercio.

Di quale colore si tratta non è stato scritto, ma da tempo si vocifera che iPhone 12 potrebbe essere realizzato anche nella variante Blue Navy, colorazione che prenderebbe il posto del verde militare usato con la serie 11. Il blu, nella sua variante Classic Blue, è stato per altro scelto da Pantone come colore per la moda del 2020, quindi è altamente probabile che sia proprio questa la colorazione anticipata dal leaker.

Nel suo tweet non c’è il plurale ma se riguarderà l’Apple Watch SE (che dovrebbe essere una variante aggiornata dell’Apple Watch serie 4), non è da escludere che potrebbe esserci anche più di un colore. Apple infatti in passato ha prodotto qualche generazione dei propri dispositivi in colori brillanti. Un esempio lampante è l’iPhone 5C in policarbonato, che oltre al blu veniva offerto anche in giallo, verde e rosso al fianco dei più classici bianco e nero.

In un secondo messaggio @Lovetodream ha scritto anche “online il 15 settembre” ma detto così dice tutto e nulla. Potrebbe semplicemente riferirsi al fatto che sarà annunciato domani (ma questo ormai è quasi scontato) oppure che gli ordini saranno disponibili nello stesso giorno dell’evento che, per altro, potrete seguire con noi con commenti in tempo reale alla consueta pagina della diretta a partire dalle 18:00 italiane.