Galaxy S20 Fan Edition atteso all’evento Galaxy Unpacked il 23 settembre

Il 5 agosto Samsung ha presentato 5 nuovi dispositivi (Note 20 e Ultra, ZFold2 e anche Watch3, Buds Live e Tab S7) ma la gamma di prodotti per questo autunno si arricchirà ulteriormente perché è in arrivo un’altra presentazione Samsung Galaxy Unpacked programmata per mercoledì 23 settembre, durante la quale probabilmente sarà presentato Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

L’arrivo di questo terminale è suggerito dal titolo stesso dell’evento diramato dalla società: Samsung Galaxy Unpacked for Every Fan che si svolgerà online e in streaming. Il riferimento ai fan coincide con il nome atteso del nuovo dispositivo che insieme alle specifiche attese è circolato in rete fin dal mese di agosto.

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Fan Edition, siglato FE, è una versione con specifiche hardware leggermente inferiori dei modelli S20 di punta, per poter essere proposto a un prezzo più abbordabile. Le dimensioni e anche il grande schermo dovrebbero rimanere (tra i 6,4-6,7 pollici), così come il design complessivo e anche il blocco fotocamere posteriore, solo che invece del vetro il retro sarà realizzato in plastica, per contenere i costi.

Sempre per contenere i costi verrà ridotto anche il comparto fotocamere: sul retro niente sensore top da 64 megapixel e niente sensore 3D a tempo di volo, per impiegare due fotocamera da 12 megapixel affiancate da un obiettivo telefoto da 8 megapixel. In questo articolo riportiamo un render del terminale pubblicato da OnLeaks e Pricebaba. Per il resto della configurazione è atteso un quantitativo di RAM inferiore ai top di gamma, batteria da 4.500 mAh, ma sembra invece che verrà mantenuto un processore veloce di ultima generazione per offrire prestazioni elevate a un prezzo abbordabile. Per il mercato coreano si parla di un prezzo di circa 900mila won, intorno ai 750 dollari.

